Сильное загрязнение воздуха повышает частоту развития болезни Альцгеймера на 8,5%

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Американские медики открыли свидетельства того, что сильное загрязнение атмосферы аэрозолями и мелкими частицами пыли приводит к 8,5-процентному росту частоты развития болезни Альцгеймера среди жителей загрязненных территорий, что в особенности касается пациентов, переживших инсульты. Выводы ученых опубликованы в статье в научном журнале PLoS Medicine.
«Проведенные нами наблюдения за большой группой пожилых людей показали, что длительное воздействие аэрозолей и других загрязнителей воздуха было статистически связано с повышенным риском развития болезни Альцгеймера. Данный рост вероятности ее развития при этом был связан с прямым действием этих частиц на мозг пациентов, а не с тем, что загрязнение воздуха способствует развитию инсультов, гипертонии и депрессии», — говорится в сообщении.
К такому выводу пришла группа американских медиков под руководством профессора Университета Эмори (США) Кайла Стинлэнда при наблюдениях за состоянием здоровья свыше 27,8 млн людей в возрасте 65 лет, проживающих на территории США. Все эти люди регулярно проходили обследования по программе государственной медицинской страховки Medicare в промежутке между 2000 и 2018 годами.
За это время врачи выявили примерно 3 млн случаев развития болезни Альцгеймера, что дало ученым возможность изучить то, как уровень загрязнения воздуха в регионах проживания этих пожилых людей влиял на частоту развития данной формы деменции с учетом уже имевшихся у пациентов хронических заболеваний, в том числе гипертонии, клинической депрессии и перенесенных ранее инсультов.
Когда ученые сопоставили дневные карты загрязнения воздуха аэрозолями и мелкими частицами пыли с регионами проживания носителей болезни Альцгеймера, они обнаружили, что риск ее развития вырастал примерно на 8,5% при длительной жизни в тех регионах США, где наблюдается стабильно высокий уровень загрязнения воздуха. Этот риск вырастал на 10% для тех пациентов, которые перенесли инсульт, и примерно на 9,7% — для носителей гипертонии.
Также проведенный исследователями анализ указал, что данное учащение развития болезни Альцгеймера было лишь на 1−4% обусловлено тем, что загрязнение воздуха также способствует развитию хронических болезней, повышающих риск заполучить деменцию. Это говорит о том, что частицы пыли и аэрозоли напрямую воздействуют на мозг и ускоряют развитие болезни Альцгеймера, что подчеркивает важность борьбы с загрязнением воздуха, подытожили ученые.
О загрязнении атмосферы.
По оценкам ВОЗ, около 7 млн человек умирают каждый год из-за загрязнения атмосферы. Многие исследователи при этом полагают, что реальное число смертей может быть заметно выше. В число загрязнителей воздуха входят различные аэрозольные частицы, возникающие в воздухе крупных городов в результате взаимодействий выхлопных газов, воды и солнечного света. Эти микроскопические капли обычно существуют в нижних слоях атмосферы на протяжении двух-трех недель, что дает им время на проникновение в организм человека.