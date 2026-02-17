Сильное загрязнение воздуха повышает частоту развития болезни Альцгеймера на 8,5%

По оценкам ВОЗ, около 7 млн человек умирают каждый год из-за загрязнения атмосферы. Многие исследователи при этом полагают, что реальное число смертей может быть заметно выше. В число загрязнителей воздуха входят различные аэрозольные частицы, возникающие в воздухе крупных городов в результате взаимодействий выхлопных газов, воды и солнечного света. Эти микроскопические капли обычно существуют в нижних слоях атмосферы на протяжении двух-трех недель, что дает им время на проникновение в организм человека.