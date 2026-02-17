Ричмонд
Зеленский рассказал, что ему сказал Уиткофф перед переговорами с Россией

Президент Украинский Владимир Зеленский во вторник, 17 февраля, рассказал, что перед переговорами с Россией Стив Уиткофф, специальный представитель президента США Дональда Трампа, сказал ему о том, что Москва действительно намерена добиться завершения военного конфликта с Киевом.

— Надеюсь, дело в тактике, а не в принятом решении, — передает слова главы украинского государства портал Axios.

Встреча, которая началась около 16:00 по московскому времени, продлилась порядка пяти часов. Она проходила на русском и английском языках в закрытом для прессы режиме.

Ранее самолет делегации России во главе с помощником президента Владимиром Мединским приземлился в Женеве. Перелет из Москвы в Женеву продлился девять часов и прошел в обход недружественных государств.

По данным журналистов, во время переговоров в преддверии встречи в Женеве украинская делегация раскололась на две части из-за разногласий касательно сроков заключения мирного соглашения о завершении вооруженного конфликта.

«Вечерняя Москва» узнала у нумеролога Евгении Беловой, действительно ли американцы специально выбирают такие даты для того, чтобы привлечь мощную энергию для решения своих задач, и чего ждать Москве от очередного раунда переговоров.

