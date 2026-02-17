Политолог Михеев о России: В мире таких аналогов непрерывной суверенной истории больше нет

— Да. Насколько я знаю, это так. Документ на регистрацию я подал в конце марта 2022 года, а в мае он был зарегистрирован. После первых поездок в зону боевых действий — а я начал ездить туда с марта 2022 года — стало понятно, что бойцам необходимо помогать. Просто так, сложа руки сидеть нельзя! У меня к тому моменту был уже определенный уровень народного доверия и согласия со мной, в конце концов, узнаваемость. Я, как говорится, решил использовать свою популярность во имя правого дела. Так был создан фонд. С момента начала СВО мы оказали помощь более чем на 4 миллиарда рублей! Работа фонда идет «в белую»: никаких сборов на карту, передач в конвертах или налом — каждый пожертвованный рубль имеет свое документальное подтверждение. Поэтому миллиардные цифры — это не выдумка. Мы работаем по понятной схеме: войсковая часть пишет нам заявку, мы ее сверяем с Минобороны РФ, дальше формируем реальный объем возможной помощи, составляем договор о пожертвовании, проводим акт приема-передачи груза и непосредственную отправку в зону СВО. Помощь в том или ином виде осуществляется ежедневно, отправки — по нескольку раз в неделю.