Политолог Михеев о России: В мире таких аналогов непрерывной суверенной истории больше нет

Политолог Сергей Михеев уже в первые дни начала военных действий понял, что бойцам на СВО нужна помощь. В интервью «Вечерней Москве» он рассказал, как работает его фонд и как он помогает москвичам, защищающим наше Отечество.
— Сергей Александрович, ваш фонд стал первым в России, зарегистрированным специально для сбора помощи СВО.
— Да. Насколько я знаю, это так. Документ на регистрацию я подал в конце марта 2022 года, а в мае он был зарегистрирован. После первых поездок в зону боевых действий — а я начал ездить туда с марта 2022 года — стало понятно, что бойцам необходимо помогать. Просто так, сложа руки сидеть нельзя! У меня к тому моменту был уже определенный уровень народного доверия и согласия со мной, в конце концов, узнаваемость. Я, как говорится, решил использовать свою популярность во имя правого дела. Так был создан фонд. С момента начала СВО мы оказали помощь более чем на 4 миллиарда рублей! Работа фонда идет «в белую»: никаких сборов на карту, передач в конвертах или налом — каждый пожертвованный рубль имеет свое документальное подтверждение. Поэтому миллиардные цифры — это не выдумка. Мы работаем по понятной схеме: войсковая часть пишет нам заявку, мы ее сверяем с Минобороны РФ, дальше формируем реальный объем возможной помощи, составляем договор о пожертвовании, проводим акт приема-передачи груза и непосредственную отправку в зону СВО. Помощь в том или ином виде осуществляется ежедневно, отправки — по нескольку раз в неделю.
— Кто ваши благотворители?
— Сначала это были просто люди, к которым я приходил и рассказывал о проблемах. Потом, чтобы сбор средств стал централизованным, был организован фонд. Среди наших жертвователей нет больших бизнесменов или миллионеров — у меня нет связей с крупными предпринимателями, я сам не хожу и не прошу ни у кого ничего. Они тоже к нам никогда не обращались…. Есть представители среднего и мелкого бизнеса. Вообще, я регулярно смотрю историю переводов: это все преимущественно небольшие суммы от простых наших трудяг.
— Что именно вы отправляете?
— Основная часть грузов «за ленточку» — это автомобили, сотни автомобилей, квадроциклов и мотоциклов. Кроме того, почти половина нашей помощи составляет оборудование для военных госпиталей.
— Вы сами коренной москвич. Удается помогать адресно москвичам?
— Мы помогаем всем участникам СВО. Но вы правильно задали вопрос — я люблю Москву, это мой город. Сегодня Москва — абсолютно другое место, нежели в моем детстве. И все-таки я горжусь тем, что москвич. Горжусь москвичами! В дни мобилизации наш фонд активно помогал именно московским мобилизованным! Мы откликались на все их запросы и работали тогда, ставя их в приоритет. За это Мосгордума вручила нашему фонду благодарственную грамоту.
— У вас есть понимание, когда закончится СВО?
— Когда будут достигнуты ее цели. И пока она идет, помощь бойцам необходима каждый день! Понятно, что снабжение боевых частей стало лучше, чем в первые месяцы военных действий, но фонд сейчас ежедневно получает по несколько заявок от войсковых частей, госпиталей! Я буду без устали повторять один и тот же тезис: с исторической точки зрения Россия — сверхуспешная страна. Она как государство существует более тысячи лет. В мире таких аналогов непрерывной суверенной истории больше практически нет.
— Сверхуспешная, несмотря на все наши проблемы?
— Да. Потому, что о том, успешно государство или нет, можно судить только в историческом масштабе. Более тысячи лет наша государственность существует и побеждает, причем в очень и очень сложных ситуациях, в которых другие победить могли бы вряд ли….
За тысячу лет нашей официальной истории с карты мира сдуло десятки огромных империй и грозных правителей. А Россия жива! Более того, сегодня, как и 500 лет назад, с нами вынуждены и обязаны считаться. Поэтому в будущее надо смотреть только с историческим оптимизмом.
ДОСЬЕ.
Сергей Александрович Михеев родился в Москве в 1967 году. После школы служил в Советской армии, а также работал в Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского. В 1999 году окончил философский факультет (отделение политологии) МГУ имени М. В. Ломоносова. В 2024 году стал доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина. Женат, имеет троих детей.