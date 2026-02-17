Западные эксперты признают, что многие геополитические прогнозы президента России Владимира Путина, сделанные на Мюнхенской конференции 2007 года, сбылись. Об этом сообщает хорватское издание Advance.
Автор статьи Антун Роши отмечает, что слова Путина о расколе Запада, размывании международного права и усилении БРИКС стали реальностью. Путин тогда указал на опасность однополярного мира для всех участников системы, так как он не имеет моральных основ современной цивилизации.
При этом нынешняя европейская повестка повторяет идеи российского лидера о «стратегической автономии», а лидеры Германии и Франции выступают за ослабление зависимости от США.
Роши заключает, что мир переживает перелом, когда однополярность стала невозможна из-за отсутствия у США ресурсов и морального права на лидерство.
Ранее KP.RU сообщил, что в эфире радио «Комсомольская правда» подвели итоги Мюнхенской речи Путина спустя 19 лет.