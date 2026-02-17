Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 17 февраля, заявил, что готов обсуждать вывод Вооруженных сил страны из Донбасса, но призвал Россию отвести войска на такое же расстояние. Кроме того, он отверг притязания Москвы на суверенитет над этой территорией.
По словам украинского лидера, на втором раунде переговоров по урегулированию конфликта представители России якобы пообещали «проконсультироваться с Москвой» и вернуться с подробной позицией по территориальному вопросу.
— Люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят меня, они не простят (США — прим. «ВМ»). Это часть нашей страны, все эти граждане, флаг, земля, — подчеркнул Зеленский.
При этом он допустил, что украинцы согласятся заключить мирный договор с Россией, если он заморозит нынешние линии фронта на Донбассе, как это якобы планируется сделать в двух других регионах, где российские войска удерживают территории, передает Axios.
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался, что Москва доведет до конца процесс возвращения исконно русских земель «в родную гавань» в соответствии с ожиданиями всех русских людей, проживающих на Украине.