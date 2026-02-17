«Блистает»: в ISU восхитились короткой программой Петросян на Олимпиаде

Судьи оценили прокат трехкратной чемпионки России на 72,89 балла. Для участия в произвольной программе, которая запланирована на 19 февраля, Петросян потребуется занять место не ниже 24‑го. Фигуристка рассказала, что прокат прошел спокойно и она получила огромное удовольствие от выступления.