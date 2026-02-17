«Блистает»: в ISU восхитились короткой программой Петросян на Олимпиаде

Международный союз конькобежцев (ISU) оценил выступление российской фигуристки Аделии Петросян в рамках прокатов коротких программ на Олимпийских играх в Италии. Соответствующая публикация вместе с видео выступления появился на странице ISU в социальной сети Х.
Фигуристке удалось чисто исполнить двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа.
— Аделия Петросян блистает в Милане, — подписали прикрепленный видеофрагмент.
Произвольную программу на Олимпиаде одиночницы представят 19 февраля.
Судьи оценили прокат трехкратной чемпионки России на 72,89 балла. Для участия в произвольной программе, которая запланирована на 19 февраля, Петросян потребуется занять место не ниже 24‑го. Фигуристка рассказала, что прокат прошел спокойно и она получила огромное удовольствие от выступления.
Спортсменка поделилась, что рада прокату и оценкам после выступления в короткой программе на Олимпийских играх в Италии. Петросян выступила под песни «Earth’s Song», «Billie Jean» и «They Don’t Care About Us» Майкла Джексона.