Стала известна самая распространенная ошибка при стирке полотенец

Доцент кафедры клинической микробиологии Лестерского университета (Великобритания) Примроуз Фристоун рассказала об ошибке, которую совершают многие при стирке полотенец. Она заключается в чрезмерном использовании кондиционера для белья. Об этом сообщает Daily Mirror.
По словам учёного, кондиционер, особенно содержащий силиконы и соединения аммония, со временем накапливается в тканевых волокнах, создавая на них плёнку. Это мешает моющим средствам проникать глубоко в ткань при последующих стирках и снижает способность полотенец впитывать влагу.
Сначала кондиционер делает ткань мягкой, но со временем он даёт обратный эффект, пояснила Фристоун.
Чтобы избежать нежелательных последствий, эксперт рекомендует проводить первую стирку новых полотенец вообще без кондиционера, а в дальнейшем использовать его на треть меньше, чем указано в инструкции.
Ранее стало известно, что стиральный порошок способен вызвать химический ожог.