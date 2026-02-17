Стала известна самая распространенная ошибка при стирке полотенец

По словам учёного, кондиционер, особенно содержащий силиконы и соединения аммония, со временем накапливается в тканевых волокнах, создавая на них плёнку. Это мешает моющим средствам проникать глубоко в ткань при последующих стирках и снижает способность полотенец впитывать влагу.