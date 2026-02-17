Власти рассказали о состоянии озимой пшеницы в Ростовской области

В Ростовской области озимые зерновые взошли на площади более 2 млн 865 тысяч га, это 99,8% от всех посевных площадей (2,87 млн га). Посевы на большей части полей находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщают в управлении информационной политики донского правительства.
С конца декабря запас влаги в верхнем слое почвы (0−20 см) вырос с 25 до 43 мм, а в метровом горизонте — с 86 до 131 мм. И это не предел, синоптики обещают новые осадки.
В целом сейчас верхний слой земли насыщен влагой, на отдельных участках — до 80−90 мм. Кроме того, столбики термометров днем поднимаются до +8 градусов, это комфортная температура для вегетации.
Теперь аграриям предстоит оценить, насколько густо взошли озимые и как развиваются стебли. От этого зависит план подкормки, для каждого поля индивидуально рассчитают, когда и сколько вносить азотных удобрений.
Параллельно в хозяйствах готовятся к весеннему севу. По данным областного минсельхоза, уже заготовили больше 85 тысяч тонн семян яровых, это 68,6% от плана. Всего же нужно 124 тысячи тонн. Работы идут по графику, качество посевного материала проверяют.
