Власти рассказали о состоянии озимой пшеницы в Ростовской области

В Ростовской области озимые зерновые взошли на площади более 2 млн 865 тысяч га, это 99,8% от всех посевных площадей (2,87 млн га). Посевы на большей части полей находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщают в управлении информационной политики донского правительства.