В Госдуме предложили обязать коммунальные службы объяснять изменения тарифов ЖКХ

В Государственной думе предложили рассмотреть законопроект, обязывающий коммунальные службы объяснять изменения в тарифах ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости.
«Предлагается обязать коммунальные организации включать в платежный документ обоснование роста начислений при превышении платы над уровнем аналогичного периода прошлого года», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По мнению депутатов, инициатива позволит повысить прозрачность начислений за ЖКХ. Граждане также смогут получить подробное объяснение причин изменения сумм в понятных формулировках, что снизит число конфликтов и жалоб, связанных с коммунальными тарифами.
Ранее KP.RU сообщал, что депутаты Госдумы направили обращение в Федеральную антимонопольную службу. Парламентарии потребовали проверить обоснованность роста тарифов в платежных документах россиян за ЖКХ.