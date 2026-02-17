Ричмонд
В Госдуме предложили обязать коммунальные службы объяснять изменения тарифов ЖКХ

В ГД рассмотрят законопроект, обязывающий коммунальщиков объяснять изменения в тарифах ЖКХ для повышения прозрачности начислений.

Источник: Комсомольская правда

В Государственной думе предложили рассмотреть законопроект, обязывающий коммунальные службы объяснять изменения в тарифах ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предлагается обязать коммунальные организации включать в платежный документ обоснование роста начислений при превышении платы над уровнем аналогичного периода прошлого года», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению депутатов, инициатива позволит повысить прозрачность начислений за ЖКХ. Граждане также смогут получить подробное объяснение причин изменения сумм в понятных формулировках, что снизит число конфликтов и жалоб, связанных с коммунальными тарифами.

Ранее KP.RU сообщал, что депутаты Госдумы направили обращение в Федеральную антимонопольную службу. Парламентарии потребовали проверить обоснованность роста тарифов в платежных документах россиян за ЖКХ.