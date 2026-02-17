Ричмонд
Адвокат Татьяна Кириенко объяснила появление синяков у Гитаны Леонтенко

Адвокат Татьяна Кириенко прокомментировала ситуацию с телесными повреждениями, обнаруженными у вдовы знаменитого актёра Алексея Баталова. В эфире программы «Пусть говорят» защитница 90‑летней Гитаны Леонтенко объяснила, что синяки на теле пожилой артистки появились в результате несчастных случаев. По словам юриста, слепая женщина несколько раз падала в квартире и ударялась о массивный старинный шкаф.

Источник: Life.ru

Поводом для разбирательств стали действия сотрудников ритуальной службы, которые ранее зафиксировали гематомы. Они предположили, что к повреждениям может быть причастна дочь Леонтенко — Мария Баталова, которая с рождения страдает ДЦП и передвигается в инвалидной коляске. Как рассказала Кириенко, эти необоснованные обвинения тяжело отразились на состоянии женщины. У Марии случился сильный спазм, она потеряла сознание, и родственникам пришлось вызывать бригаду скорой помощи.

Ранее в Москве на Преображенском кладбище похоронили цирковую артистку Гитану Леонтенко, вдову легендарного актёра Алексея Баталова. Церемония прошла скромно, без представителей шоу-бизнеса. На кладбище, несмотря на плохое самочувствие, приехала дочь Баталова — 58-летняя Мария, страдающая ДЦП. Прощание состоялось с опозданием: артистка ушла из жизни ещё в январе в возрасте 90 лет, но всё это время её тело находилось в морге из-за юридических формальностей.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.