Адвокат Татьяна Кириенко объяснила появление синяков у Гитаны Леонтенко

Поводом для разбирательств стали действия сотрудников ритуальной службы, которые ранее зафиксировали гематомы. Они предположили, что к повреждениям может быть причастна дочь Леонтенко — Мария Баталова, которая с рождения страдает ДЦП и передвигается в инвалидной коляске. Как рассказала Кириенко, эти необоснованные обвинения тяжело отразились на состоянии женщины. У Марии случился сильный спазм, она потеряла сознание, и родственникам пришлось вызывать бригаду скорой помощи.
Ранее в Москве на Преображенском кладбище похоронили цирковую артистку Гитану Леонтенко, вдову легендарного актёра Алексея Баталова. Церемония прошла скромно, без представителей шоу-бизнеса. На кладбище, несмотря на плохое самочувствие, приехала дочь Баталова — 58-летняя Мария, страдающая ДЦП. Прощание состоялось с опозданием: артистка ушла из жизни ещё в январе в возрасте 90 лет, но всё это время её тело находилось в морге из-за юридических формальностей.
