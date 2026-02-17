Семья Яниса Тиммы подала в суд на Анну Седокову с требованием раздела имущества

13 декабря сообщалось о том, что у представителей семьи Яниса Тиммы появился доступ к его мобильному телефону, который долгое время считался утраченным. Адвокат семьи Маргарита Гаврилова подчеркнула, что устройство может прояснить обстоятельства смерти Тиммы и повлиять на дальнейший ход разбирательств между его семьей и Анной Седоковой.