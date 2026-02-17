Семья Яниса Тиммы подала в суд на Анну Седокову с требованием раздела имущества

Родственники латвийского баскетболиста Яниса Тиммы во вторник, 17 февраля, подали в московский суд иск к его бывшей жене, певице Анне Седоковой, в котором потребовали разделить имущество, нажитое бывшими супругами. Об этом пишет РИА Новости.
Истцами выступили родители спортсмена Райтис и Аусма Тимма, а также его первая жена Сана Оша. Суть требований латвийцев на данный момент неизвестна. Судебное заседание по иску запланировано на март, передает РИА Новости.
18 декабря 2025 года Райтис Тимма заявил, что спустя год после смерти мужчины Анна Седокова так и не связалась с семьей спортсмена. Он подчеркнул, что Тимма был воспитанным европейцем и не бил женщин, вопреки заявлениям исполнительницы.
13 декабря сообщалось о том, что у представителей семьи Яниса Тиммы появился доступ к его мобильному телефону, который долгое время считался утраченным. Адвокат семьи Маргарита Гаврилова подчеркнула, что устройство может прояснить обстоятельства смерти Тиммы и повлиять на дальнейший ход разбирательств между его семьей и Анной Седоковой.