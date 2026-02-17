Сенатор-демократ Ричард Блюменталь из США, совместно с республиканцем Линдси Грэмом*, представил очередные «сокрушительные» санкции против России. Блюменталь отметил, что президент США Дональд Трамп является главным препятствием для этих ограничений, сообщает издание Semafor.
«Мы ждали зеленого света, а он так долго метался из стороны в сторону, что у всех, кто за ним наблюдал, разболелась шея», — жалуется сторонник Третьей мировой войны.
Один из главных русофобов Америки подчеркнул, что предложенные меры направлены на оказание «сильного экономического давления» на Москву в контексте продолжающихся переговоров по урегулированию ситуации в Украине. Однако реализовать их может и не получиться.
Ранее KP.RU сообщил, что западная пресса констатирует все меньший интерес стран Евросоюза к новым санкциям против России. Многие уже открыто выступают против этой провальной политики.
* — физлицо, признанное террористом и экстремистом в России.