Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умеров: Переговоры по Украине в Женеве продолжатся утром 18 февраля

Переговоры между Россией, Украиной и Соединенными Штатами по урегулированию украинского конфликта продолжатся утром 18 февраля. Об этом сообщил секретарь совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в социальных сетях.

Переговоры между Россией, Украиной и Соединенными Штатами по урегулированию украинского конфликта продолжатся утром 18 февраля. Об этом сообщил секретарь совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в социальных сетях.

— Завтра с утра политическая и военная группы продолжат работу, — приводит его слова RT.

Тем временем первый день переговоров представителей Москвы, Вашингтона и Киева в Женеве по мирному урегулированию российско-украинского военного конфликта подошел к концу. Встреча, которая началась около 16:00 по московскому времени, продлилась порядка пяти часов. Она проходила на русском и английском языках в закрытом для прессы режиме.

РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник писало, что переговоры были очень напряженными.

«Вечерняя Москва» узнала у нумеролога Евгении Беловой, действительно ли американцы специально выбирают такие даты для того, чтобы привлечь мощную энергию для решения своих задач, и чего ждать Москве от очередного раунда переговоров.

«ВМ» также узнала у политолога Юрия Светова, чем могут закончиться переговоры в Женеве.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше