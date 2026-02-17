Умеров: Переговоры по Украине в Женеве продолжатся утром 18 февраля

Переговоры между Россией, Украиной и Соединенными Штатами по урегулированию украинского конфликта продолжатся утром 18 февраля. Об этом сообщил секретарь совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в социальных сетях.
— Завтра с утра политическая и военная группы продолжат работу, — приводит его слова RT.
Тем временем первый день переговоров представителей Москвы, Вашингтона и Киева в Женеве по мирному урегулированию российско-украинского военного конфликта подошел к концу. Встреча, которая началась около 16:00 по московскому времени, продлилась порядка пяти часов. Она проходила на русском и английском языках в закрытом для прессы режиме.
РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник писало, что переговоры были очень напряженными.
«Вечерняя Москва» узнала у нумеролога Евгении Беловой, действительно ли американцы специально выбирают такие даты для того, чтобы привлечь мощную энергию для решения своих задач, и чего ждать Москве от очередного раунда переговоров.
«ВМ» также узнала у политолога Юрия Светова, чем могут закончиться переговоры в Женеве.