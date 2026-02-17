В Петропавловске отменили концерт Булановой из-за технических работ в филармонии

Ранее в Волгограде отменили концерт Лолиты Милявской. По данным СМИ, выступление должно было пройти 20 февраля в «Волгоградэкспо», однако за неделю до мероприятия продали менее половины билетов стоимостью от трёх до 11 тысяч рублей. Организаторы пообещали вернуть зрителям деньги. На ситуацию повлияло обращение участников спецоперации к прокурору региона. Ранее, в марте 2025 года, Лолита также не смогла выступить в Волгограде, тогда певица сообщала о необходимости согласования концерта с правоохранительными органами и Минкультуры.