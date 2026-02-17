В Петропавловске отменили концерт Булановой из-за технических работ в филармонии

«Дорогие друзья! С большим сожалением сообщаем, что наш концерт в Петропавловске, запланированный на 18 февраля, отменяется», — написала Буланова.
Певица уточнила, что площадка временно не может принять мероприятие. Она и её коллектив принесли извинения зрителям и выразили надежду на новую встречу.
«Я и весь наш коллектив приносим искренние извинения за доставленные неудобства и разочарование. Мы очень ждали этой встречи с вами. Надеемся на ваше понимание и с нетерпением ждём возможности выступить для вас в будущем», — добавила артистка. Новая дата концерта пока не объявлена.
Ранее в Волгограде отменили концерт Лолиты Милявской. По данным СМИ, выступление должно было пройти 20 февраля в «Волгоградэкспо», однако за неделю до мероприятия продали менее половины билетов стоимостью от трёх до 11 тысяч рублей. Организаторы пообещали вернуть зрителям деньги. На ситуацию повлияло обращение участников спецоперации к прокурору региона. Ранее, в марте 2025 года, Лолита также не смогла выступить в Волгограде, тогда певица сообщала о необходимости согласования концерта с правоохранительными органами и Минкультуры.
Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».