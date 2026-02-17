Ричмонд
Родственники Яниса Тиммы подали в суд на Седокову

Родные баскетболиста Яниса Тиммы подали иск к Анне Седоковой.

Источник: Аргументы и факты

Родственники покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы подали в суд на его бывшую жену, певицу Анну Седокову с требованием разделить совместно нажитое имущество. Об этом сообщили в Хорошевском суде Москвы, в который поступил иск.

Истцами выступают родители спортсмена Райтис и Аусма Тимма, а также его первая супруга Сана Оша. Конкретная суть исковых требований в материалах дела не раскрывается. Предварительная беседа по делу назначена на март 2026 года.

«В суд поступил иск к Седоковой А. о разделе совместно нажитого имущества. Истцами выступают Оша С., Тимма А., Тимма Р.», — говорится в сообщении.

Тело Яниса Тиммы было обнаружено в Москве в декабре 2024 года. По данным следствия, спортсмен совершил самоубийство.

Мать баскетболиста ранее заявляла, что Анне Седоковой чужды истинные чувства морали и человечности.