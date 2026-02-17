Актёр Шайа Лабаф был арестован после потасовки в баре

А ранее актёр Сергей Безруков присоединился к празднованию Масленицы и поделился с поклонниками домашним видео. На кадрах запечатлено, как знаменитость управляется со сковородой и выкладывает готовые изделия стопкой. Особое внимание в ролике он уделил подаче блюда. Сергей признался, что его гастрономическим фаворитом являются блины с икрой.