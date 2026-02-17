Актёр Шайа Лабаф был арестован после потасовки в баре. Видео © X / jscamu504.
«Шайа Лабаф пережил тяжёлую ночь во время карнавала Марди Гра в Новом Орлеане, вступив в драку, в результате которой на место происшествия прибыли медики, а актёр был арестован», — говорится в статье.
Очевидцы рассказали изданию, что сотрудники питейного заведения вывели Лабафа на улицу по неизвестной причине. Спустя некоторое время рядом произошла стычка. Согласно судебным материалам, Лабафа арестовали и предъявили два обвинения в нанесении побоев.
А ранее актёр Сергей Безруков присоединился к празднованию Масленицы и поделился с поклонниками домашним видео. На кадрах запечатлено, как знаменитость управляется со сковородой и выкладывает готовые изделия стопкой. Особое внимание в ролике он уделил подаче блюда. Сергей признался, что его гастрономическим фаворитом являются блины с икрой.
