Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актёр Шайа Лабаф был арестован после потасовки в баре

Американского актёра Шайю Лабафа задержали в Новом Орлеане во время празднования Марди Гра после конфликта возле одного из баров. Об этом пишет TMZ.

Источник: Life.ru

Актёр Шайа Лабаф был арестован после потасовки в баре. Видео © X / jscamu504.

«Шайа Лабаф пережил тяжёлую ночь во время карнавала Марди Гра в Новом Орлеане, вступив в драку, в результате которой на место происшествия прибыли медики, а актёр был арестован», — говорится в статье.

Очевидцы рассказали изданию, что сотрудники питейного заведения вывели Лабафа на улицу по неизвестной причине. Спустя некоторое время рядом произошла стычка. Согласно судебным материалам, Лабафа арестовали и предъявили два обвинения в нанесении побоев.

А ранее актёр Сергей Безруков присоединился к празднованию Масленицы и поделился с поклонниками домашним видео. На кадрах запечатлено, как знаменитость управляется со сковородой и выкладывает готовые изделия стопкой. Особое внимание в ролике он уделил подаче блюда. Сергей признался, что его гастрономическим фаворитом являются блины с икрой.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.