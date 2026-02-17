Sky News: спортсмены из РФ выступят на Паралимпиаде под своим флагом

Спортсмены из России и Белоруссии выступят под своим флагом на зимних Паралимпийских играх 2026 года, пишет Sky News.
Отмечается, что россиянам было запрещено выступать с флагом своей страны на международных состязаниях с 2014 года, белорусам — с 2022 года.
Ранее глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что российских спортсменов допустили к участию в Играх в экипировке с гербом Российской Федерации. Он также рассказал, что двусторонние приглашения на Паралимпийские игры-2026 получили шесть российских атлетов.
Отметим, зимние Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортине с 6 по 15 марта.