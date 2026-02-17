Ричмонд
Sky News: спортсмены из РФ выступят на Паралимпиаде под своим флагом

Ограничение на выступление под национальны флагом сняли для паралимпийцев из Белоруссии, сообщили журналисты.

Источник: Аргументы и факты

Спортсмены из России и Белоруссии выступят под своим флагом на зимних Паралимпийских играх 2026 года, пишет Sky News.

Отмечается, что россиянам было запрещено выступать с флагом своей страны на международных состязаниях с 2014 года, белорусам — с 2022 года.

Ранее глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что российских спортсменов допустили к участию в Играх в экипировке с гербом Российской Федерации. Он также рассказал, что двусторонние приглашения на Паралимпийские игры-2026 получили шесть российских атлетов.

Отметим, зимние Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортине с 6 по 15 марта.