В возрасте 99 лет скончался ветеран Великой Отечественной войны Виктор Башкиров

«Не стало ветерана Великой Отечественной войны Виктора Васильевича Башкирова. Ему было 99 лет. Выражаю глубочайшие соболезнования семье Виктора Васильевича», — написал Писцов в свом телеграм-канале.
Виктора Башкирова призвали в армию осенью 1943 года. Он служил связистом в 53-м отдельном полку, затем с мая 1944 года продолжил службу в 39-м отдельном батальоне связи на I Белорусском, II и III Прибалтийских фронтах. В 1945 году участвовал в боевых действиях против Японии.
За службу Башкиров получил орден Отечественной войны II степени и медали «За победу над Германией» и «За победу над Японией». Он имел звание почётного гражданина Свердловской области.
Ранее в Лос-Анджелесе скончался автор песен Билли Стейнберг, лауреат премии «Грэмми». Ему было 75 лет. По данным его адвоката, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Стейнберг работал с Мадонной, Селин Дион, Синди Лопер и другими артистами. Его песня «Like a Virgin» в 1984 году возглавила чарт Billboard Hot 100. У композитора остались жена Трина и четверо детей, двое из которых приёмные.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.