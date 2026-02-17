В возрасте 99 лет скончался ветеран Великой Отечественной войны Виктор Башкиров

Ранее в Лос-Анджелесе скончался автор песен Билли Стейнберг, лауреат премии «Грэмми». Ему было 75 лет. По данным его адвоката, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Стейнберг работал с Мадонной, Селин Дион, Синди Лопер и другими артистами. Его песня «Like a Virgin» в 1984 году возглавила чарт Billboard Hot 100. У композитора остались жена Трина и четверо детей, двое из которых приёмные.