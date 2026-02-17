В России стартовала масштабная зачистка среди судей из-за коррупции

Ранее высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на арест бывшего судьи Шовгеновского районного суда Адыгеи Адама Воитлева по делу о взятке в 2,5 млн рублей. По данным следствия, с 10 июня 2023 года по 11 января 2024 года он получил деньги через посредника за возврат уголовного дела прокурору и снятие ареста с имущества подсудимого. Воитлев ушёл в отставку в октябре 2025 года. Следственные органы предъявили ему обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере. Коллегия удовлетворила представление о согласии на заключение его под стражу.