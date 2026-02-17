В России стартовала масштабная зачистка среди судей из-за коррупции

По данным издания, инициативу связывают с председателем Верховного суда Игорем Красновым, который ранее возглавлял Генеральную прокуратуру. В материале говорится, что на заседании Высшей квалификационной коллегии судей рассмотрели вопросы отставок, прекращения полномочий и дачи согласия на возбуждение уголовных дел.
В публикации отмечается, что за одно заседание 25 судей подали заявления об отставке, один лишился статуса, ещё 36 прекратили полномочия. Ряд материалов направили в Генпрокуратуру для антикоррупционной проверки. Краснов ранее заявлял о необходимости исключить внешнее влияние на судебные решения.
«В решениях суды должны ориентироваться исключительно на закон и практику Верховного суда России, а не на губернаторов. Какое-либо внешнее влияние на судей должно быть исключено», — подчёркивал он.
В материале приводятся примеры проверок имущественного положения отдельных судей и их родственников, а также решения о лишении статуса и согласовании уголовного преследования. Издание указывает, что коллегия рассматривает вопросы ответственности судей каждые два месяца.
Ранее высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на арест бывшего судьи Шовгеновского районного суда Адыгеи Адама Воитлева по делу о взятке в 2,5 млн рублей. По данным следствия, с 10 июня 2023 года по 11 января 2024 года он получил деньги через посредника за возврат уголовного дела прокурору и снятие ареста с имущества подсудимого. Воитлев ушёл в отставку в октябре 2025 года. Следственные органы предъявили ему обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере. Коллегия удовлетворила представление о согласии на заключение его под стражу.
