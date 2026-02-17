Проблемные памятники архитектуры Ростовской области получат цифровые паспорта

— Раньше недобросовестный собственник, будь то частник или муниципалитет, мог годами не замечать проблем. Теперь «прятать голову в песок» не получится. Информация о том, что памятник архитектуры в критическом состоянии и требует срочного вмешательства, станет публичной. Это дополнительный инструмент общественного контроля, — отметила Светлана Мананкина.