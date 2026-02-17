Ричмонд
Проблемные памятники архитектуры Ростовской области получат цифровые паспорта

Светлана Мананкина: Информация о состоянии памятников архитектуры станет доступна на едином портале.

Источник: Комсомольская правда

Требующие восстановления памятники архитектуры в Ростовской области получат открытые цифровые паспорта. Единый портал сведений о памятниках будет уточнять региональный комитет по охране ОКН. Соответствующий законопроект поддержали в комитете Законодательного Собрания Ростовской области по образованию.

Разработчик законопроекта — председатель комитета по образованию Светлана Мананкина. По словам парламентария, поправки в регионе оказались необходимы после изменений на федеральном уровне.

С 1 июня 2026 года данные о проблемных памятниках архитектуры должны публиковаться в открытом доступе в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).

Сегодня информация о таких объектах культурного наследия разрозненна и «закрыта», и это напрямую влияет на скорость их реставрации. В некоторые случаях неполная информация позволяет ответственным лицам не спешить с работами.

Новый закон изменит ситуацию. С 1 июня на специальном портале, адрес которого определят федеральные власти, будет формироваться полный цифровой «паспорт» всех подобных объектов. В нем будут указывать подробные данные — от названия памятника до актов технического состояния и фотографий.

— Раньше недобросовестный собственник, будь то частник или муниципалитет, мог годами не замечать проблем. Теперь «прятать голову в песок» не получится. Информация о том, что памятник архитектуры в критическом состоянии и требует срочного вмешательства, станет публичной. Это дополнительный инструмент общественного контроля, — отметила Светлана Мананкина.

Задача не только «наказать» бездействующих, но и найти тех, кто готов действовать. Единая платформа станет витриной для потенциальных инвесторов.

— Надеемся, что создание единой цифровой витрины позволит быстрее перейти от бюрократической волокиты к реальной работе, — добавила Светлана Мананкина.

Напомним, на Дону насчитывается более 1600 памятников архитектуры, более 30% из них находятся в неудовлетворительном состоянии. Критерии такого состояния (например, сквозные трещины в стенах, утрата несущих конструкций или кровли) с конца 2024 года прописаны в федеральном законодательстве.

