Антидроновый комплекс «Зубр»: в чем его уникальность и как он работает

Российские войска в зоне спецоперации начали получать новые зенитные комплексы «Зубр», предназначенные для борьбы с беспилотниками.
— Входящие в состав комплекса радиолокационные станции способны засекать как крупные, так и малоразмерные и сверхмалые цели. После самостоятельного обнаружения дрона система будет брать его на автоматическое сопровождение, ожидая лишь команды оператора на поражение, — сообщают в «Ростехе».
О появлении систем «Зубр» стало известно в конце прошлого года. Их планируется поставить на вооружение мобильных групп ПВО, прикрывающих объекты критической инфраструктуры. В состав комплекса входит РЛС, способная уверенно обнаруживать цели на дальности до полутора километров, а также эффективные кинетические средства поражения. В частности, используются танковые пулеметы Калашникова (ПКТ) калибра 7,62 миллиметра или четырехствольный авиационный пулемет ГШГ-7,62, обеспечивающие высокую плотность огня.
В компании отметили, что комплекс активно используется в тылу российских войск. Установки задействованы для охраны стратегически важных объектов. Если их эффективность подтвердится в реальном зенитном бою, опыт применения будет масштабирован на всю линию соприкосновения и глубокий тыл.
— Такое оружие пригодится для защиты нефтеперерабатывающих заводов, атомных станций, узлов связи. А в зоне СВО — для прикрытия штабов, складов боеприпасов, крупных опорных пунктов и переправ, — подчеркнули разработчики.
Капитан первого ранга в отставке, военный эксперт Василий Дандыкин отмечает, что новейшие системы «Зубр» действительно необходимы для обеспечения защиты инфраструктуры. Частоты, по которым работают станции РЭБ, противник постоянно адаптирует, а вражеские беспилотники оснащаются помехозащищенными каналами связи, из-за чего дроны не всегда удается подавить традиционными средствами.
— «Зубр» способен успешно ликвидировать БПЛА разных размеров даже в условиях плохой видимости, тумана и ливневых осадков, — отмечает в беседе с «Вечерней Москвой» Василий Дандыкин. — Я уверен, что это важный этап в борьбе с роями дронов и FPV-камикадзе. Теперь их уничтожение станет более надежным и оперативным.
Эксперт добавляет, что «Зубр» — это логическое продолжение развития всего сектора противовоздушной обороны ближнего радиуса.
— В последние несколько лет российские предприятия представили широкий спектр радиолокационных систем и обнаружителей. Почти каждое из средств отлично себя зарекомендовало, однако новый «Зубр» довел многие передовые технические решения до конечной реализации в мобильном, компактном и неприхотливом исполнении, — отмечает Дандыкин.
Военный эксперт, журналист Алексей Рамм поясняет, что по своей сути платформа «Зубр» в первую очередь предназначена для уничтожения сложных и защищенных целей. В эту категорию входят дальнобойные беспилотники самолетного типа, ударные дроны большой грузоподъемности и барражирующие боеприпасы, используемые для поражения объектов критической инфраструктуры.
— Согласно информации из открытых источников, в состав комплекса входит командно-штабной пункт, радиолокационная станция кругового обзора и несколько стрельбовых модулей, — отмечает Рамм. — Установка оснащена оптико-электронной системой баллистического вычисления. Благодаря работе метеодатчиков цель можно поразить короткими очередями при любых погодных условиях. Понятно, что существуют ограничения по скорости ветра, но за счет автокоррекции баллистики комплекс работает практически всепогодно.
Рамм подчеркивает, что вражеские средства РЭБ не смогут воспрепятствовать работе «Зубра». Связано это в первую очередь с универсальностью подключения — управление огнем ведется либо по защищенному радиоканалу с псевдослучайной перестройкой частоты, либо по оптоволоконному кабелю, что исключает возможность постановки помех.
— Как мне известно, установку готовили очень давно, в режиме опытно-боевой эксплуатации. В прошлом году ее представляли заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву. Он тогда высоко оценил перспективы комплекса и рекомендовал ускорить серийное производство, — добавил эксперт.
«Зубр» предназначен для того, чтобы прикрывать именно ближнюю зону атакуемого объекта, создавая «купол безопасности» в радиусе до километра. Полуприцепы и колесные платформы, на которых смонтированы пулеметные установки, можно оперативно перебрасывать между позициями исходя из складывающейся оперативной обстановки, что делает комплекс незаменимым инструментом войсковой ПВО.
Алексей Рамм отмечает, что тактическая ценность «Зубра» в противостоянии ДРГ заключается в круглосуточном режиме дежурства. В отличие от бойца, который физически не может сохранять максимальную концентрацию часами, радиолокационная оптика комплекса «Зубр» сканирует периметр без перерывов. Система автоматически отсеивает ложные срабатывания на птиц и ветки деревьев, выводя на пульт оператора только подтвержденные воздушные или наземные приближающиеся цели. Это позволяет накрывать огнем именно те территории, откуда противник может запускать дроны или готовить диверсию. Так «Зубр» работает не только как зенитное средство, но и как инструмент контрбатарейной борьбы с беспилотными системами.
— Например, неоднократно на территорию Крыма заходил враг. Он прятался неподалеку от важного объекта инфраструктуры и запускал близ него FVP-дрон, набитый взрывчаткой, — рассказывает Рамм. — Вот как раз-таки «Зубр» будет способен решить эту задачу. Он без прямого участия человека будет подавать сигнал оператору, который, оценив обстановку, примет решение, что делать.
Существует высокая вероятность того, что комплекс «Зубр» станет оптимальным решением для прикрытия мирных населенных пунктов от угроз с воздуха. Ключевым условием успешного применения остается рациональное размещение огневых средств. Сейчас в России создаются и уже работают мобильные огневые группы ПВО. Основная их задача — прикрытие тыловых объектов от атак БПЛА. На вооружении групп, которые патрулируют участок на автомобилях повышенной проходимости, стоит стрелковое оружие, переносные ЗРК и пулеметы.