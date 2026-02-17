Антидроновый комплекс «Зубр»: в чем его уникальность и как он работает

Алексей Рамм отмечает, что тактическая ценность «Зубра» в противостоянии ДРГ заключается в круглосуточном режиме дежурства. В отличие от бойца, который физически не может сохранять максимальную концентрацию часами, радиолокационная оптика комплекса «Зубр» сканирует периметр без перерывов. Система автоматически отсеивает ложные срабатывания на птиц и ветки деревьев, выводя на пульт оператора только подтвержденные воздушные или наземные приближающиеся цели. Это позволяет накрывать огнем именно те территории, откуда противник может запускать дроны или готовить диверсию. Так «Зубр» работает не только как зенитное средство, но и как инструмент контрбатарейной борьбы с беспилотными системами.