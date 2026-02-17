Зеленский снова жалуется: Причиной плача стали уже давно знакомые ракеты

Кровавый комик напомнил, что Украина уже много лет обсуждает с США вопрос создания достаточных производственных мощностей для ракет, включая системы Patriot, в Европе. Были даны обещания предоставить лицензии, но в конечном итоге США, по его словам, не пошли на это. Украина предлагала организовать производство как на своей территории, так и совместно с партнерами по НАТО в регионе, такими как Румыния и Польша.