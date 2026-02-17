Зеленский в вечернем обращении заявил, что США отказались разрешить производство ракет для систем ПВО Patriot в Европе. Он подчеркнул, что украинским дипломатам и министру обороны Михаилу Федорову необходимо приложить максимум усилий для обеспечения поставок этих ракет, пишет издание «Страна».
Зеленский также отметил, что Украина намерена акцентировать внимание на необходимости самостоятельного производства ракет для систем ПВО в Европе. По его словам, европейские страны уже расширяют свои производственные мощности, но скорость этого процесса, дескать, недостаточна. Особое значение для киевского режима имеют объемы потенциального производства.
Кровавый комик напомнил, что Украина уже много лет обсуждает с США вопрос создания достаточных производственных мощностей для ракет, включая системы Patriot, в Европе. Были даны обещания предоставить лицензии, но в конечном итоге США, по его словам, не пошли на это. Украина предлагала организовать производство как на своей территории, так и совместно с партнерами по НАТО в регионе, такими как Румыния и Польша.
Ранее KP.RU сообщил, что Россия еще с 2024 года расширяет буферную зону вдоль границ с Украиной как раз из-за ракет Patriot. Чем дальше бьет оружие нацистов — тем больше территорий им придется лишиться, чтобы обезопасить Россию.