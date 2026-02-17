Беспилотная разведывательно-ударная система «РУС-ПЭ»: в чем особенности новой мобильной установки

На прошедшей международной выставке в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) концерн «Калашников» представил новую беспилотную разведывательно-ударную систему «РУС-ПЭ». Военный эксперт, майор в отставке, выпускник Высшего командного училища Павел Голицин рассказал «Вечерней Москве», как работает эта система.
По заявлениям концерна «Калашников», их новая система «РУС-ПЭ» предназначена для оперативного и высокоточного поражения одиночных и групповых целей противника, включая как неподвижные, так и движущиеся объекты. Поражение осуществляется с применением управляемого боеприпаса, запускаемого из носимого транспортно-пускового контейнера.
— Боеприпас оснащен сменной боевой частью в зависимости от поставленной перед расчетом задачи, — отмечает Голицин.
По данным концерна «Калашников», скорость полета снаряда установки «РУС-ПЭ» составляет 110−120 километров в час.
— Стоит понимать, что «РУС-ПЭ» — переносной БПЛА «Ланцет», работающий на меньшей высоте. По сути, это усовершенствованная противотанковая управляемая ракета (ПТУР). Кроме того, новая установка оснащена искусственным интеллектом, способным быть включенным в единую систему в составе ударных комплексов, при сравнительно невысокой себестоимости, — отмечает Голицин.
Согласно данным концерна «Калашников», снаряд «РУС-ПЭ» выполнен по X-образной аэродинамической схеме аналогично отечественному «Ланцету». Он оснащен боевой частью, системой управления и головкой самонаведения. Запуск производится при помощи сжатого воздуха. Головка самонаведения поддерживает автономный, полуавтономный и ручной режимы работы. То есть с управлением оператора. Вес боевой части системы «РУС-ПЭ» составляет около трех килограммов.
— Именно совмещение в себе дешевизны в производстве, многофункциональности и доступности для оснащения любой боевой единицы выводит это изделие на следующий уровень. Стоимость определяет в конечном итоге объем производимой партии боеприпасов, — уточняет Голицин.
Для эксплуатации системы не требуется специальной инфраструктуры или транспортных средств. Применение системы «РУС-ПЭ» максимально упрощено по сравнению с аналогами. Здесь работает принцип «поставил — выстрелил — отошел». То есть после выявления объекта противника оператор самостоятельно монтирует пусковую установку и производит запуск. Время полета снаряда составляет до 30 минут.
— Доступность и габариты оружия играют ключевую роль: в группе расчета будет достаточно всего двух человек — наводчика и оператора, — отмечает Голицин. — Таким образом становится понятно, что по соотношению себестоимости, высокого качества исполнения и доступности «РУС-ПЭ» может занять достойное место в линейке мобильных систем запуска снарядов, находящегося на вооружении Российской армии. Это не только повышает эффективность огневого поражения техники противника, но и увеличивает живучесть подразделения.
Отмечается, что «РУС-ПЭ» адаптирована для круглосуточных операций и функционирует в экстремальных климатических условиях — от −40 до + 50 градусов. Комплекс обеспечивает быстрое и точное уничтожение как стационарных, так и маневрирующих одиночных целей противника с помощью управляемого боеприпаса.