Британский суд отказал масонам в праве скрывать членство в полиции

В ноябре житель Санкт-Петербурга стал фигурантом необычного дела о мошенничестве: его убедили вступить в вымышленный «Масонский орден» и проводить ритуалы. Позже, когда петербуржец решил выйти из «ложи», ему заявили, что сделать это без последствий нельзя, и потребовали деньги за «выкуп души». Мужчина, следуя инструкции, спрятал 666 тысяч 666 рублей в эзотерическую книгу в магазине «Буквоед» на Невском проспекте, а затем оформил продажу своего Harley Davidson, который мошенники называли «мотоциклом дьявола».