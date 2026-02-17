Британский суд отказал масонам в праве скрывать членство в полиции

Высокий суд Лондона отказал Объединенной великой ложе Англии в иске к Скотленд-Ярду, оставив в силе правило, обязывающее полицейских сообщать о своей принадлежности к масонским ложам и другим иерархическим организациям. Об этом сообщается в решении судебной инстанции.
В декабре 2025 года руководство столичной полиции ввело требование для сотрудников раскрывать членство в любой организации, «которая требует от участников взаимной поддержки и защиты». Масоны попытались оспорить это решение, однако судья Мартин Чемберлен после слушаний 11 февраля 2026 года признал аргументы истца недействительными.
Примечательно, что после введения новых правил более 300 сотрудников полиции Лондона добровольно сообщили о своей связи с масонскими ложами и подобными структурами. Решение суда окончательно подтвердило законность требования Скотленд-Ярда, The Guardian.
В ноябре житель Санкт-Петербурга стал фигурантом необычного дела о мошенничестве: его убедили вступить в вымышленный «Масонский орден» и проводить ритуалы. Позже, когда петербуржец решил выйти из «ложи», ему заявили, что сделать это без последствий нельзя, и потребовали деньги за «выкуп души». Мужчина, следуя инструкции, спрятал 666 тысяч 666 рублей в эзотерическую книгу в магазине «Буквоед» на Невском проспекте, а затем оформил продажу своего Harley Davidson, который мошенники называли «мотоциклом дьявола».