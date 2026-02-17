Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: Аэропорт Вильнюса закрыт из-за неопознанных объектов в небе

Международный аэропорт Вильнюса временно прекратил прием и отправку самолетов.

Источник: Комсомольская правда

Международный аэропорт Вильнюса имени М. К. Чюрлениса прекратил прием и отправку воздушных судов из-за неопознанных объектов в небе. Об этом ТАСС рассказал источник в диспетчерской службе воздушной гавани.

«Аэропорт временно не принимает рейсы в связи с фиксацией в небе полетов неопознанных объектов, скорее всего — метеорологических зондов или воздушных шаров», — сказал источник.

Минимум на час работа аэропорта и его зоны воздушного пространства приостановлена, сообщил собеседник.

При этом накануне в диспетчерской службе Литвы ТАСС поясняли: нарушения авиатрафика могут провоцировать несанкционированные полёты аэростатов и метеозондов с нелегальным грузом.

Напомним, что в октябре аэропорт Вильнюса закрывали трое суток подряд из-за метеорологических зондов.

До этого аэропорт Вильнюса также временно приостановил работу на фоне появившегося внезапно в небе неопознанного летающего объекта.