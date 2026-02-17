Депутат Свинцов: операторы смогут без проволочек блокировать связь по запросу ФСБ

Ведь при необходимости активировать «глушилки» можно будет «быстро и без дополнительных проволочек».
Это поможет в условиях проведения контртеррористической операции в отдельной местности, когда есть уверенность, что террористы находятся в заданном квадрате. Либо есть беспилотная опасность и тогда актуальна блокировка.
— На этот период, который может быть несколько часов, может быть один день, будет ограничиваться та или иная связь. Это абсолютно нормальная практика, сейчас это делается, но иногда это делается не настолько оперативно, потому что есть у каждой структуры свой регламент, — отметил депутат в беседе с Газета.ru.
Принятый законопроект как раз обеспечит работу по отключению связи без проволочек.
— То есть он направлен исключительно на борьбу с террористической угрозой, — подчеркнул депутат.
17 февраля на пленарном заседании в Госдуме депутаты приняли во втором и третьем чтениях законопроект, закрепляющий обязанность операторов отключать связь по требованию ФСБ в случаях, которые будут определены правительством России. Также новые нормы освобождают операторов связи от ответственности за неисполнение или некачественное предоставление услуг, если отключение произошло по запросу ведомства. Мера объясняется защитой граждан в условиях угроз безопасности, включая атаки беспилотников.
В случае, если документ подпишет президент России, нововведения начнут действовать через 10 дней. При этом, если поступает требование от ФСБ, то оператор связи не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи перед абонентом, сообщает Царьград.
На прошлой неделе в Минцифры также рассказали о планах доработать меру по запрету международных звонков без согласия абонента. В частности, ведомство не исключает возможности введения самозапрета на них, пишет Rt.
Тем временем, терминалы Starlink отключены уже 2 недели для территории России. По оценкам Минобороны, это не повлияло на интенсивность и эффективность войск беспилотных систем, сообщает aif.ru.