Сады цветут всего два раза

Об этом говорят результаты нового исследования Института Кинси (США). До сих пор оставалось неизвестным, сколько раз в жизни мы влюбляемся без памяти. Для устранения этого досадного пробела в человековедении были опрошены свыше 10 тысяч американцев. И выяснилось удивительное: страстную любовь впору заносить в Красную книгу психологии. Чрезвычайно редкий, исчезающий вид отношений! 14 процентов опрошенных ни разу не оказывались в ее сладком плену. Значит, эмоциональная холодность и асексуальность — не болезнь, которую надо лечить, а просто вариант нормы? Недалеко ушли от этих в высшей степени разумных людей и те 28 процентов, что теряли голову только однажды. «Всего лишь раз сады цветут, весну любви один раз ждут», — ах, как правы вы были, незабвенная Анна Герман! Получается, одна любовь на всю жизнь — это вовсе не миф. А вот и итоговая, самая важная цифра: в среднем человек страстно влюбляется всего два раза в жизни.
Но, может, это не объективная реальность, а причуды завышенной самооценки? Часто слышишь отзывы о «бывшем»: «Он меня недостоин». Кругом полно нарциссов обоих полов, абсолютно уверенных, что они снисходят до партнера, который должен ценить их великодушие. Влюбленный нарцисс — это какой-то оксюморон. Или вспомним старую, но до сих пор популярную теорию о том, что любовь — это невроз, то есть болезнь. Ведь симптомы налицо: прерывистое дыхание и учащенное сердцебиение, бессонница, выброс в кровь гормонов, физическое возбуждение. Так, может, переболев этой заразой, организм вырабатывает иммунитет, как после ветрянки? Страхуется от ненужных переживаний. Впрочем, любовных антител вирусологи пока не обнаружили. Тогда, может, все дело в психологии? Разок как следует настрадавшись, психика выстраивает некий невидимый барьер, чтобы не допустить подобного в будущем. Ведь страдания для благополучного существования конкретного индивидуума совершенно не рациональны, даже вредны.
А ведь есть и еще одно, самое простое объяснение. Настоящая любовь — штука действительно редкая. Не надо путать ее с игрой гормонов. Отношений может быть сколько угодно, только часто после них, как выяснил Институт Кинси, и вспомнить нечего. А сады стоят в цвету действительно один лишь раз. Ну или два, если повезет.