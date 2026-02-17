Сады цветут всего два раза

Об этом говорят результаты нового исследования Института Кинси (США). До сих пор оставалось неизвестным, сколько раз в жизни мы влюбляемся без памяти. Для устранения этого досадного пробела в человековедении были опрошены свыше 10 тысяч американцев. И выяснилось удивительное: страстную любовь впору заносить в Красную книгу психологии. Чрезвычайно редкий, исчезающий вид отношений! 14 процентов опрошенных ни разу не оказывались в ее сладком плену. Значит, эмоциональная холодность и асексуальность — не болезнь, которую надо лечить, а просто вариант нормы? Недалеко ушли от этих в высшей степени разумных людей и те 28 процентов, что теряли голову только однажды. «Всего лишь раз сады цветут, весну любви один раз ждут», — ах, как правы вы были, незабвенная Анна Герман! Получается, одна любовь на всю жизнь — это вовсе не миф. А вот и итоговая, самая важная цифра: в среднем человек страстно влюбляется всего два раза в жизни.