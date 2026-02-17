Парламент Ростовской области выступает за упрощенную систему налогообложения НКО

По словам депутата, многие НКО используют упрощенную систему налогообложения, кредитуются в банках, участвуют в закупках, а также соответствуют требованиям по численности сотрудников и годовому обороту. При этом, в отличие от коммерческих организаций, всю прибыль они направляют на реализацию уставных целей, решение социально важных задач. По своей природе НКО приносят больше социальной пользы обществу, чем коммерческие организации, и им также требуется поддержка.