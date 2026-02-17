Парламент Ростовской области выступает за упрощенную систему налогообложения НКО

Комитет Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике одобрил обращение в Государственную Думу относительно распространения автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) на некоммерческие организации. Об этом говорится на сайте донского парламента.
В конце 2025 года по инициативе губернатора донские депутаты поддержали введение АУСН на территории региона. Сейчас это наиболее льготный режим налогообложения для малого бизнеса. В частности, он позволяет предпринимателям, имеющих годовую выручку до 60 млн рублей и не более чем пять работников, не платить НДС и страховые взносы с фонда оплаты труда. Также АУСН позволяет максимально упростить отчетность.
— На недавнем налоговом форуме бизнес благодарил губернатора и Законодательное Собрание за это решение. С начала года более 8 тысяч небольших компаний перешли на автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Но есть одно «но»: налоговый кодекс не позволяет применять такой режим некоммерческим организациям, хотя многие из них фактически работают в секторе малого и среднего бизнеса, — отметил председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике Игорь Бураков.
По словам депутата, многие НКО используют упрощенную систему налогообложения, кредитуются в банках, участвуют в закупках, а также соответствуют требованиям по численности сотрудников и годовому обороту. При этом, в отличие от коммерческих организаций, всю прибыль они направляют на реализацию уставных целей, решение социально важных задач. По своей природе НКО приносят больше социальной пользы обществу, чем коммерческие организации, и им также требуется поддержка.
— В России свыше 220 тысяч таких некоммерческих организаций, на Дону — больше 4,5 тысяч. Они оказывают помощь социально незащищенным слоям населения, работают в сферах культуры, образования, экологии, спорта, медиа, добровольчества, и при этом не вправе пользоваться преимуществами автоматизированной упрощенной системой налогообложения. В нашем обращении на федеральный уровень мы предлагаем исправить эту несправедливость, — пояснил Игорь Бураков.
Идея распространить АУСН на некоммерческий сектор уже получила поддержку на уровне региональных властей и различных бизнес-объединений. Вопрос об обращении в Государственную Думу по вопросу распространения АУСН на некоммерческие организации рассмотрят на заседании Заксобрания Ростовской области 19 февраля.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.