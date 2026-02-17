Штаты не хотят конкуренции

Но, по словам иранских же представителей, страна не собирается отказываться от мирного атома, но и не стремится к приобретению ядерной бомбы. Более того, Иран выразил заинтересованность в изучении американского проекта регионального консорциума по ядерной энергии. Не исключено, что Вашингтон хочет вытеснить конкурентов из сферы иранских АЭС. В частности и Россию. Однако доверяй, но проверяй. В отличие от ситуации июня 2025 года, когда переговоры с США стали прикрытием для смертоносной американской атаки, в Тегеране предприняли профилактические меры: подготовили массовые укрытия в метро, назначили преемников ряда руководителей. Вот только еще в 2015 году Иран уже договорился с ЕС, США, Россией и Китаем об отказе от обогащения урана в обмен на снятие санкций. Но в 2018 году тот же Дональд Трамп решил из этого договора выйти. Так что у иранцев есть все основания не доверять США.