Кардиолог Аракелян: диабетикам и сердечникам не стоит соблюдать строгий пост

А вот при сахарном диабете стоит воздержаться от резких ограничений и длительных перерывов в еде. Такие паузы приводят к падению глюкозы и гипогликемии. В итоге человек чувствует слабость, может потерять сознание, столкнуться с судорогами или даже впасть в кому.