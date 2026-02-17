Кардиолог Аракелян: диабетикам и сердечникам не стоит соблюдать строгий пост

Терапевт-кардиолог Арсен Аракелян ответил, кому может навредить строгий Пост. При этом врач поддержал умеренные ограничения в питании, отметив, что они не наносят никакого вреда организму.
А вот при сахарном диабете стоит воздержаться от резких ограничений и длительных перерывов в еде. Такие паузы приводят к падению глюкозы и гипогликемии. В итоге человек чувствует слабость, может потерять сознание, столкнуться с судорогами или даже впасть в кому.
— Особенно опасно это для людей на инсулине: им важно питаться регулярно, — отметил кардиолог в беседе с Газета.ru.
Заболевания ЖКТ — еще одно ограничение. С осторожность следовать правилам питания при язвенной болезни, гастрите с повышенной кислотностью, панкреатите, рефлюкс эзофагитии.
Важно помнить, что на пустой желудок усиливается выработка кислоты, что способно ухудшить состояние пациента.
Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями тоже в зоне риска. Это ишемическая болезнь сердца, гипертонии с кризами, а также те, кто недавно перенес инфаркт или инсульт.
Врач также отнес к группе риска беременных и кормящих матерей, детей до 14 лет и людей старше 60 лет.
Онкология, почечная недостаточность, проблемы с эндокринной системой могут усилиться при голодании.
Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов подчеркнул, что пост — это не жесткая разнарядка. И поститься в щадящем режиме могут люди, занятые тяжелым физическим трудом, военнослужащие и спортсмены, учащиеся и студенты.
— Также послабления делаются путешествующим — если вы в поездке и выбора в пище нет, Господь не вменит вам куриную ножку в грех, — отметил Михаил Иванов в беседе с RT.
Великий пост у православных верующих в 2026 году начнётся 23 февраля. Эта дата выпадает на понедельник. Великий пост — самый строгий и продолжительный в православном календаре. Он длится 48 дней и предшествует одному из главных церковных праздников — Пасхе, пишет aif.ru.
Светлое Христово Воскресение, или Пасха, намечено на 12 апреля, что на неделю позднее католической Пасхи, выпадающей на 5 апреля. Тем не менее, это более ранняя дата, чем в предыдущие годы, пишет Царьград.