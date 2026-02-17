Российским атлетам не подарили эксклюзивные смартфоны на Олимпиаде в Италии

О ситуации рассказал ски-альпинист Никита Филиппов, уточнив, что разница в подарках коснулась именно представителей России, выступающих без национальной символики. По его словам, гаджеты предназначались для олимпийцев как часть спонсорской программы, однако нейтральные атлеты их не получили.