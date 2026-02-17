Российским атлетам не подарили эксклюзивные смартфоны на Олимпиаде в Италии

На Зимниих Олимпийских играх 2026 в Италии российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, не получили специальные смартфоны от официального партнёра, которыми обеспечили остальных участников соревнований. Вместо этого им выдали более скромные комплекты, включающие предметы личной гигиены.
О ситуации рассказал ски-альпинист Никита Филиппов, уточнив, что разница в подарках коснулась именно представителей России, выступающих без национальной символики. По его словам, гаджеты предназначались для олимпийцев как часть спонсорской программы, однако нейтральные атлеты их не получили.
Подобный случай уже отмечался на предыдущих Играх: на Летних Олимпийских играх 2024 года в Париже российским участникам также не достались фирменные устройства, которые вручали большинству других спортсменов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российской стороне необходимо продолжать диалог с Международным олимпийским комитетом (МОК) и международными спортивными федерациями, чтобы защищать интересы отечественных спортсменов.