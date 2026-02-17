Стройотряд — это школа жизни

К сожалению, все это было забыто и утеряно. Только в конце 2000-х движение начало постепенно возрождаться. Первые в новое время наши бойцы поехали на олимпийскую стройку в Сочи. Затем они были задействованы в строительстве космодрома Восточный, атомных электростанций в Индии, Китае, Турции, Египте, в Воронежской, Курской, Ленинградской областях.