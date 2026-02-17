Стройотряд — это школа жизни

Однако самому движению стройотрядов уже около 70 лет. Оно зародилось в Советском Союзе, и я активно принимал в нем участие.
Это была огромная система с центральными, районными и линейными штабами. Студенты Московского инженерно-строительного института (МИСИ) имени В. В. Куйбышева — тогда так назывался наш Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет — стояли у истоков данного движения.
Традиции МИСИ в становлении и развитии студенческих отрядов неоценимы. Я выезжал со стройотрядами 15 сезонов. Начинал ездить сразу после первого курса и закончил уже командиром штаба студенческого строительного отряда Московского инженерно-строительного института. Работал в Казахстане, в Сибири, на Сахалине.
В Москве я участвовал в строительстве объектов к Олимпиаде-80. Среди них — спорткомплекс «Олимпийский», гостиничный комплекс в Измайлове. На этой стройке мирового уровня трудились шесть тысяч студентов нашего вуза — все, кроме первых и последних курсов. Преподаватели для занятий специально приезжали к ним на стройку.
К сожалению, все это было забыто и утеряно. Только в конце 2000-х движение начало постепенно возрождаться. Первые в новое время наши бойцы поехали на олимпийскую стройку в Сочи. Затем они были задействованы в строительстве космодрома Восточный, атомных электростанций в Индии, Китае, Турции, Египте, в Воронежской, Курской, Ленинградской областях.
Наши стройотрядовцы трудятся и на строительных площадках в Москве: это объекты жилищного строительства, в том числе по программе реновации, дорожного строительства. Также они участвовали в капитальном ремонте жилых домов, возведении павильона «Атом» на ВДНХ.
Считаю, что стройотряды — это ноу-хау советского периода, позволяющее решать важные экономические задачи. Прекрасно, что они возродились уже в новом веке, в новой стране, ведь для молодежи это также хорошая школа жизни и путевка в профессию.
Участием в студенческих строительных отрядах всегда гордились. Это можно считать серьезной проверкой на доверие, на прочность. Если был в стройотряде — значит, свой человек!