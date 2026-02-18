Житель Москвы, до смерти забивший ножом экс-супругу, получил 16 лет колонии

В ходе судебного разбирательства была учтена позиция Савеловского межрайонного прокурора. Миронова признали виновным в убийстве и покушении на убийство двух лиц. Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы сроком на полтора года. В надзорном ведомстве уточнили, что осужденный полностью признал свою вину. Приговор пока не обрёл законную силу и может быть обжалован.