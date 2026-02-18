Житель Москвы, до смерти забивший ножом экс-супругу, получил 16 лет колонии

«С учётом позиции Савеловского межрайонного прокурора суд приговорил Вячеслава Миронова к 16 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года за убийство бывшей жены и покушение на убийство её сожителя (часть 1 статьи 105 и часть 3 статьи 30 пункт “а” части 2 статьи 105 УК РФ», — сообщили органы в профиле Мах.
Трагедия развернулась утром 1 сентября 2025 года в доме на улице Нижняя Масловка. Руководствуясь чувством ревности, осужденный явился к бывшей жене, где между ними вспыхнула ссора. На защиту женщины встал её сожитель, находившийся в квартире. В ответ Миронов напал на обоих с ножом. От полученных ранений бывшая супруга злоумышленника скончалась на месте происшествия, второму пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь, что спасло ему жизнь.
В ходе судебного разбирательства была учтена позиция Савеловского межрайонного прокурора. Миронова признали виновным в убийстве и покушении на убийство двух лиц. Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы сроком на полтора года. В надзорном ведомстве уточнили, что осужденный полностью признал свою вину. Приговор пока не обрёл законную силу и может быть обжалован.
