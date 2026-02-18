Что можно и нельзя делать в Агафьин день 18 февраля, который называют Коровница

Православная церковь 18 февраля вспоминает святую Агафью. В народе празднуют Агафьин день. Вместе с тем есть еще одно название — Коровница. Все дело в том, что святая была покровительницей коров.
Что нельзя делать 18 февраля.
Молодым людям, а также незамужним девушкам запрещено стричь волосы. Подобное могло привести к расставанию. Кроме того, 18 февраля не играли свадеб и не венчались. Считалось, что брак окажется недолгим и тяжелым для всех.
Что можно делать 18 февраля.
По традиции, 18 февраля ходили в церковь, молились и просили у святой помощи для домашнего скота. Существовала традиция делать специальные обереги для животных.
Согласно приметам, снег обещает потепление в скором времени. В том случае, если 18 февраля морозная погода, то весна окажется теплым, а лето — жарким.
Тем временем белорусы отмечают с 16 по 22 февраля Масленичную неделю — Сырную седмицу.
