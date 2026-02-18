Родственники Яниса Тиммы подали в суд на Анну Седокову: вот чего они хотят

В свою очередь отец спортсмена категорически не согласен с официальной версией следствия, согласно которой его сын покончил с собой. Райтис заявил, что причиной смерти Янниса стало убийство. При этом судмедэкспертиза в Латвии допустила криминальную версию гибели спортсмена.