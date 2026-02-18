Ричмонд
Родственники Яниса Тиммы подали в суд на Анну Седокову: вот чего они хотят

Родные бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы подали на неё в суд.

Источник: Комсомольская правда

В московский суд поступил иск от родственников скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы к его экс-супруге, исполнительнице Анне Седоковой. Из документов, имеющихся у РИА Новости, следует, что речь идет о разделе имущества, нажитого в браке.

Иск подали родители спортсмена Райтис и Аусма Тимма и его первая жена — Сана Оша.

Детали претензий в документах не раскрываются. Рассмотрение иска предварительно назначено на март.

Напомним, что в декабре 2024 года, через неделю после развода с Седоковой, Тимма умер. По версии следствия, мужчина совершил суицид.

В свою очередь отец спортсмена категорически не согласен с официальной версией следствия, согласно которой его сын покончил с собой. Райтис заявил, что причиной смерти Янниса стало убийство. При этом судмедэкспертиза в Латвии допустила криминальную версию гибели спортсмена.