Народный календарь. Что нужно сделать 21 февраля для хорошего урожая

Православная церковь 21 февраля чтит память святого Захария, погибшего мученической смертью от рук иудеев за обличительную проповедь.
Его прозвали Захарием Серповидцем, так как однажды в одном из своих пророческих откровений ему явился свиток в виде серпа, который летал по воздуху. Из-за этого 21 февраля в народе уделяли больше всего внимания именно этому инструменту.
В этот день женщины, которые занимались работой на полях, молились святому о хорошем урожае. Кроме того, в эту дату было принято доставать из чуланов серпы и тщательно их чистить, поливая святой водой. Согласно поверью, на Захария лунный серп был особенно острым.
Приметы погоды.
Чем холоднее 21 февраля, тем теплее будет в марте.
Ночью Луна большая и чуть красноватая — к оттепели.
Сильные морозы в этот день — зима будет короткой.
Вокруг Луны круги или дуги — снег скоро растает.
Именины отмечают: Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Федор.