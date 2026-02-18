Фарфоровое войско: как отливали фигуры Багратиона, Суворова и Конева

— Надо не допустить самоплагиата и искать варианты, чтобы было интересно разглядывать отдельную скульптуру и всю серию, — говорит Данилов. — Например, Брусилов руку за спину завел. У одного героя в руках полевая труба, у другого — морская, и они отличаются не только размером, но и мелкими деталями. Скульптур Суворова несколько, но нигде я не видел, чтобы он стоял, опершись ногой на камень. Ведь он покорил Альпы, а как это передать в одной композиции? Отсюда развевающиеся фалды плаща, намекающие на порывы ветра в горах.