Фарфоровое войско: как отливали фигуры Багратиона, Суворова и Конева

Фигуры Суворова, Александра II, Жукова, Сталина. Все — выполнены вручную из хрупкого, но очень ценного материала. Коллекция создавалась мастерами Императорского фарфорового завода (ИФЗ) к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и впервые была показана на Петербургском экономическом форуме. Теперь их может увидеть столичная публика на выставке «История в фарфоре. Патриотическая скульптура ИФЗ» в Историческом музее. «Известия» оценили необычный подход к истории русских побед.
Защитники из фарфора.
Представленная в Государственном историческом музее (ГИМ) серия скульптур изображает полководцев и солдат, начиная с периода правления Ивана Грозного и заканчивая маршалами Великой Отечественной войны. Генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин считает, что фарфоровые изделия — это не просто украшения, а мощный инструмент познания. И то, что выставка, посвященная доблестным русским воинам, открывается в преддверии Дня защитника Отечества и размещается в экспозиции Музея Отечественной войны 1812 года (одного из зданий ГИМ) — символично.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина.
— Создание скульптуры из фарфора — достаточно сложная вещь. На первый взгляд может показаться, что она монолитна, но это не так, — рассказала генеральный директор ИФЗ Татьяна Тылевич. — Каждая работа состоит из 8−12 деталей. Даже такие мелкие, как ордена, головные уборы, оружие, отливаются отдельно. Затем они приклеиваются с помощью специальной фарфоровой массы.
Художники пытались достичь портретного сходства героев, работая с архивными документами, соблюдали точность в деталях обмундирования. Но в работе над художественным произведением не обойтись без творческой составляющей. Основную роль в процессе сыграли скульпторы Анатолий Данилов и Алексей Ничепорчук, но каждое изделие проходило через множество рук, прежде чем предстать в своем окончательном виде. Свои умения использовали модельщики, формовщики, обжигальщики… Отливка фарфора очень сложный технологический процесс.
Трагический Багратион и Суворов в Альпах.
Для ведущего скульптора Императорского фарфорового завода Анатолия Данилова самая сложная и оттого любимая работа — маршал Багратион. Узнав, что судьба полководца была трагической, мастер решил запечатлеть Багратиона перед последним сражением в решительной позе. Все персонажи серии должны стоять по-разному, уверен Анатолий Анатольевич.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина.
— Надо не допустить самоплагиата и искать варианты, чтобы было интересно разглядывать отдельную скульптуру и всю серию, — говорит Данилов. — Например, Брусилов руку за спину завел. У одного героя в руках полевая труба, у другого — морская, и они отличаются не только размером, но и мелкими деталями. Скульптур Суворова несколько, но нигде я не видел, чтобы он стоял, опершись ногой на камень. Ведь он покорил Альпы, а как это передать в одной композиции? Отсюда развевающиеся фалды плаща, намекающие на порывы ветра в горах.
Скульптор изучал в архиве не только конструкцию подзорных труб, но и детали обмундирования. К примеру, тяжело было найти плащ Суворова. Только в музеях удалось раздобыть точную информацию. А ведь для создания фарфоровых произведений искусства требовалось знать наверняка, сколько пуговиц на кителе и завитков на эполетах, под каким углом пришиты карманы, какие жгуты у бахромы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина.
Вместе с супругой Галиной Белаш Анатолий Данилов работал над созданием шахмат из бисквитного фарфора в виде солдатиков на поле сражения. Название у них говорящее — «Россия-Франция. 1812 год».
Человечные маршалы.
Одним из идейных вдохновителей экспозиции была Наталья Конева — дочь маршала Советского Союза. Она пришла на вернисаж поздравить мастеров и увидеть скульптуру своего отца. Именно с подачи Коневой Исторический музей, в фондах которого хранится большая коллекция фарфора, инициировал организацию выставки патриотической скульптуры ИФЗ.
— Мастера старались создать образ, а это не просто сходство, но еще и характер, внутреннее наполнение, магия личности, — рассказала «Известиям» Наталья Конева. — Для создания скульптуры Ивана Конева они воспользовались фотографиями и кинохроникой 1945 года. Таким отец был на Параде Победы. Это самый значимый момент в его биографии.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина.
Маршала изобразили лысым — как говорит Наталья Ивановна, такую прическу отец придумал себе сам. Он брился под ноль, хотя с волосами проблем не было.
— Иван Степанович был очень стройным, стройнее, чем изображает эта скульптура, — говорит дочь маршала. — Я его помню достаточно высоким, 180 см, очень подтянутым. Даже сапоги, которые я храню, говорят о том, что у этого человека был легкий шаг.
Леонид Говоров, внук еще одного маршала Советского Союза, уверен, что коллекция станет мостиком между героями воинства прошлых лет и дня сегодняшнего. И новые полководцы тоже вдохновят художников на создание произведений искусства.
— Важнее всего — сделать эти фигуры человечными, чтобы они имели свой облик, свою особенность, — сказал Леонид Говоров. — Думаю, это удалось художникам. Выставка -— это популяризация наших побед и героев. И традиция создания патриотической скульптуры будет продолжена.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина.
Одна из скульптур, представленных в экспозиции, останется в собрании музея навсегда. Директор ИФЗ Татьяна Тылевич передала Алексею Левыкину документы на фарфоровую фигуру гусара эпохи Александра I.
В крупнейших коллекциях мира фарфоровые работы появились с самого начала работы императорского завода в середине XVIII века. У изделий есть один недостаток — они хрупкие. Но если относиться к ним бережно, они вечны.
Выставка открыта для посещения с 18 февраля.