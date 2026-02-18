Ричмонд
Роспотребнадзор назвал животных, которые могут переносить оспу обезьян

Туристов призвали не контактировать с грызунами и приматами из-за оспы обезьян.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Путешественникам нужно избегать контакта с животными — носителями вируса оспы обезьян, особенно с грызунами и приматами, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее межрегиональное управление Роспотребнадзора сообщило, что два лабораторно подтвержденных случая заболевания оспой обезьян выявлено в Петербурге у граждан, вернувшихся из Таиланда. Заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, их состояние удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует. В начале февраля в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили три пациента с оспой обезьян, двух уже выписали.

«Пребывая в зарубежных поездках, гражданам следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами», — сообщили в ведомстве.