Роспотребнадзор назвал животных, которые могут переносить оспу обезьян

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Путешественникам нужно избегать контакта с животными — носителями вируса оспы обезьян, особенно с грызунами и приматами, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее межрегиональное управление Роспотребнадзора сообщило, что два лабораторно подтвержденных случая заболевания оспой обезьян выявлено в Петербурге у граждан, вернувшихся из Таиланда. Заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, их состояние удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует. В начале февраля в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили три пациента с оспой обезьян, двух уже выписали.
«Пребывая в зарубежных поездках, гражданам следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами», — сообщили в ведомстве.