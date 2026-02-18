Брошенный матерью детёныш макаки Панч нашёл утешение в мягкой игрушке

А ранее овца из Шотландии, которую раньше называли самой одинокой в Великобритании, впервые родила двух ягнят. Овцу по кличке Фиона спасли в 2023 году с узкого уступа у залива Кромарти, где она прожила в полной изоляции больше двух лет. После спасения её приютила ферма Далскон в Дамфрисе. Теперь сотрудники шутят, что титул самой одинокой овцы сменился на звание лучшей мамы в мире.