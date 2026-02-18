Брошенный матерью детёныш макаки Панч нашёл утешение в мягкой игрушке

Шестимесячный детёныш макаки по имени Панч остался без мамы. Видео © X / 市川市動植物園（公式）
Панч родился 26 июля 2025 года с весом 500 граммов. Его мать, измученная после первых родов в летнюю жару, не проявляла к нему интереса. Сотрудники зоопарка Косукэ Шикано и Шумпэй Миякоси взяли младенца на ручное кормление и держали его рядом с другими обезьянами, чтобы он постепенно привык к обществу.
«Возможно, причиной были её первые роды. В стае другие обезьяны-матери иногда берут на себя заботу о ребёнке, поэтому в день рождения мы наблюдали за ними издалека, но таких признаков не было. Поскольку Панч был здоров, мы временно отделили его от стаи и начали кормить молоком с рук», — сказал сотрудник.
Из-за отсутствия возможности цепляться за шерсть матери Панч испытывал потребность в замещающих объектах. Зоологи предлагали свёрнутые полотенца и разные мягкие игрушки, и именно плюшевый орангутан оказался наиболее подходящим: его шерсть легко удерживать лапами, а форма напоминает настоящую обезьяну.
На данный момент детёныш весит около двух килограммов. Он не может питаться самостоятельно, так что сотрудники зоопарка всё ещё подкармливают его. Тем не менее Панч потихоньку налаживает контакты с сородичами.
«Он активно общается с другими обезьянами, и я чувствую, что он взрослеет. Даже когда его ругают другие обезьяны, он быстро приходит в себя. Он сильный духом», — рассказали Шикано и Миякоси.
А ранее овца из Шотландии, которую раньше называли самой одинокой в Великобритании, впервые родила двух ягнят. Овцу по кличке Фиона спасли в 2023 году с узкого уступа у залива Кромарти, где она прожила в полной изоляции больше двух лет. После спасения её приютила ферма Далскон в Дамфрисе. Теперь сотрудники шутят, что титул самой одинокой овцы сменился на звание лучшей мамы в мире.
