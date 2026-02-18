Путин обсудит с набсоветом АСИ итоги работы за 2025 год

Рейтинг качества жизни регионов АСИ формирует ежегодно с 2021 года. В январе прошлого года генеральный директор агентства Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета АСИ представила Путину результаты за 2024 год. Так, по ее данным, тогда Москва и Санкт-Петербург сохранили свои лидирующие позиции, третье место занял Татарстан, а десятку вошли Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская, Сахалинская, Тульская и Нижегородская области и Республика Башкортостан.