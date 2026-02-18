Гражданство РФ жителя Карелии прекратили после оскорблений в адрес паспорта

МВД по Карелии аннулировало гражданство мужчины, разместившего в сети оскорбительное видео о российском паспорте. Инцидент расценили как угрозу нацбезопасности, о чем сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«МВД по Республике Карелия гражданство РФ данного лица прекращено», — написала она в MAX.
В январе в интернете появилось видео с оскорблениями в адрес российского паспорта, рассказала Волк.
По данным МВД, фигуранту 30 лет. Он переехал из страны ближнего зарубежья и получил гражданство РФ четыре года назад.
Представитель МВД также отметила, что российский паспорт был выдан мужчине в Карелии. В связи с этим Миграционной службой назначена служебная проверка.
Накануне жителя Кемерова лишили российского гражданства за совершение действий, угрожающих безопасности страны.
Кроме этого, жителей Ярославля также лишили гражданства РФ за организацию незаконной миграции.