Гражданство РФ жителя Карелии прекратили после оскорблений в адрес паспорта

Волк сообщила, что МВД по Карелии аннулировало гражданство мужчины, который оскорбительно высказался о паспорте.

Источник: Комсомольская правда

МВД по Карелии аннулировало гражданство мужчины, разместившего в сети оскорбительное видео о российском паспорте. Инцидент расценили как угрозу нацбезопасности, о чем сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«МВД по Республике Карелия гражданство РФ данного лица прекращено», — написала она в MAX.

В январе в интернете появилось видео с оскорблениями в адрес российского паспорта, рассказала Волк.

По данным МВД, фигуранту 30 лет. Он переехал из страны ближнего зарубежья и получил гражданство РФ четыре года назад.

Представитель МВД также отметила, что российский паспорт был выдан мужчине в Карелии. В связи с этим Миграционной службой назначена служебная проверка.

Накануне жителя Кемерова лишили российского гражданства за совершение действий, угрожающих безопасности страны.

Кроме этого, жителей Ярославля также лишили гражданства РФ за организацию незаконной миграции.

