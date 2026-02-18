В России исключили риск распространения рекомбинантного вируса оспы обезьян

Ранее ВОЗ сообщила о выявлении двух случаев заражения рекомбинантным вирусом оспы обезьян, содержащим генетические элементы клад Ib и IIb. Первый случай был зарегистрирован в Великобритании в декабре 2025 года у путешественника, вернувшегося из страны Юго-Восточной Азии. Второй случай был выявлен в Индии в сентябре 2025 года у человека, посетившего страну Аравийского полуострова. Симптомы у обоих пациентов были типичны для оспы обезьян. Вторичных случаев среди контактных лиц не выявлено.