Журналист Антун Роши отметил, что слова российского лидера о расколе западных стран, пренебрежении международным правом и усилении БРИКС полностью сбылись. Автор напомнил, что еще в 2007 году Путин предупреждал об опасности концепции «одного хозяина» и однополярного мира, который, по его словам, не имеет морально-нравственной основы и неизбежно разрушит себя изнутри.