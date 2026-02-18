Западные аналитики спустя 20 лет признали, что многие геополитические прогнозы президента России Владимира Путина, сделанные им на Мюнхенской конференции в 2007 году, оказались пророческими. Об этом пишет хорватское издание Advance.
Журналист Антун Роши отметил, что слова российского лидера о расколе западных стран, пренебрежении международным правом и усилении БРИКС полностью сбылись. Автор напомнил, что еще в 2007 году Путин предупреждал об опасности концепции «одного хозяина» и однополярного мира, который, по его словам, не имеет морально-нравственной основы и неизбежно разрушит себя изнутри.
Роши также обратил внимание, что современная риторика европейских лидеров — канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона — о необходимости «стратегической автономии» от Вашингтона фактически повторяет тезисы Путина, озвученные два десятилетия назад.
В заключение издание констатирует, что мир переживает переломный момент, когда однополярность окончательно продемонстрировала свою несостоятельность из-за отсутствия у США как ресурсов, так и морального права на единоличное лидерство.