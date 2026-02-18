Ричмонд
Отель на час с видом на СБУ? Как хозяин «Подушкина» сочувствует Украине и глумится над патриотами

14 февраля спрос на почасовые тематические отели вырос втрое. Одним из главных бенефициаров ажиотажа стала известная сеть «Подушкин». Как выяснил Life.ru, её основатель сочувствует Украине, оскорбляет Россию и тиражирует фейки о нашей армии.

Ажиотаж в отелях на час: кому это выгодно?

Отели на час «Подушкин» существуют с двухтысячного года. В Москве и области работают 19 филиалов, в Петербурге — три, в Воронеже — один. Особой популярностью среди гостей пользуются BDSM-номера с «ударными девайсами, кляпами, клетками и X-крестами». Накануне прошедшего Дня влюблённых сеть «Подушкин» провела рекламную кампанию.

— Есть подозрение, что мы самая крупная сеть «тематических» отелей не только в России, но и в мире, — хвастался несколько лет назад основатель «Подушкина» Юрий Краснорутский.

Странно, но из открытых баз данных складывается впечатление, что его отели уже давно на грани разорения. Брендом владеет предприятие «Подушкин проджект». В 2024 году доходы там достигли 20 млн рублей, но чистой прибыли не оказалось вовсе — напротив, был зафиксирован небольшой убыток. Похожая картина была и в предыдущие годы.

Анкеты гостей живут всего 48 часов.

Основатель «Подушкина» Юрий Краснорутский уверяет, что его заведения не ведут никаких регистрационных реестров и не сотрудничают с миграционными службами. Единственное условие для заселения — один из гостей обязан заполнить анкету, которая хранится в бумажном виде только 48 часов, а потом уничтожается.

— Конечно, мы обязаны предоставить эти анкеты по требованию полиции, но только при наличии возбуждённого уголовного дела или по решению суда. Не помню, чтобы кто-то успевал подготовить нужные бумажки за два дня, — рассказывал в интервью Краснорутский.

По его словам, 30−50% гостей его отелей — это супруги в поисках разнообразия; примерно столько же — это не связанные узами брака пары; а остаток составляют те, кто вдруг испытал страсть.

Юрий Краснорутский всегда отмахивался от опасений гостей, что внутри его гостиниц могут быть жучки и скрытые камеры. Как бы то ни было, сотрудники сети «Подушкин» наверняка повидали всякое. Нет сомнений в том, что украинским спецслужбам такая информация очень интересна. Учитывая позицию Краснорутского, это не может не вызывать опасений.

Империя свиданий: кто владеет «Подушкиным» на самом деле.

Если посмотреть запрещённые соцсети, то складывается впечатление, что Юрий Краснорутский до сих пор владеет и управляет «Подушкиным» — он дублирует у себя все акции в отелях. Однако в базах ЕГРЮЛ этой информации нет. Ещё в нулевых годах коммерсант отписал всё жене и двум деловым партнёрам. Формально с тех пор он не имеет отношения к бренду. Сейчас на Краснорутском лишь ИП в сфере гостиничной деятельности.

Бизнес-структура «Подушкина» запутанна и меняется раз в пять-десять лет. Большинство старых юрлиц закрыты фискалами из-за нарушений. В настоящий момент это уже франшиза с 13 лицензиатами-ипэшниками. Среди них супруга Краснорутского и дочка одного из деловых партнёров.

Подсчитать доходы этой клубничной империи по открытым данным не представляется возможным.

Сын авиастроителей, который волнуется за Украину.

59-летний Юрий Краснорутский живёт в Москве, но называет себя «киевлянином по национальности». Киев — его малая родина и самый любимый город. Родители бизнесмена были выдающимися советскими авиастроителями: они трудились в ОКБ у Антонова — ныне это часть госконцерна «Укроборонпром». Сам Краснорутский получил высшее образование в Московском авиационном институте, но по профессии никогда не работал, занялся бизнесом. Идея «Подушкина» пришла к нему в конце девяностых. Его брак тогда дал трещину. Он захотел уединиться где-то со своей новой подругой, но не нашёл подходящего места.

24 февраля 2022 года Юрий Краснорутский признался, что перестал сочувствовать Донбассу и теперь сочувствует Украине:

— Я считал дикостью войну в Донбассе и был на стороне тех донецких детишек, фото которых можно увидеть на Аллее ангелов в Донецке. Теперь правда перешла на иную сторону, — заключил бизнесмен.

Чем дальше, тем больше Краснорутский за Незалежную. Украинцы стали для него «народным ополчением», которое не хочет отдавать свои города «врагу». Изо дня в день он репостит ципсошные фейки о страшных преступлениях «рашистов»; цитирует бредни самых лютых иноагентов — русофобов типа Невзорова*; проводит параллели с гитлеровской Германией; откровенно глумится над патриотами; грустит, что из России уезжают какие-то творцы и умы; вангует, что в нашей стране вскоре не будет ни зарплат, ни пенсий.

Поддерживающие свою страну россияне для Краснорутского «Zапутаны» из «дурдома» в «узде» и «под кнутом». Россия для него — «страна безысходности, где нечего терять, потому все и идут на заклание».

— Я пытаюсь остаться человеком в этом аду. Враньё, засилье мерзавцев и стукачей, — жалуется своим подписчикам Краснорутский.

Показательно, что его миролюбие ушло на второй план, когда Израиль начал бомбить Палестину. Палестинцев ему абсолютно не жалко.

Среди партнёров Краснорутского по «Подушкину» выделяется 60-летний москвич Алексей Воскобойников. Если верить утечкам и судебным архивам, в десятых годах его полный тёзка был фигурантом уголовного дела о хранении наркотиков.

Яхты и квартиры в центре Москвы: как живёт Краснорутский.

Юрия Краснорутского можно назвать состоятельным человеком. Он любит путешествовать, часто арендует яхту и пускается в плавание. Дети у него пристроены. Например, младший сын недавно окончил престижнейший МГИМО, то есть в будущем может стать дипломатом.

С недвижимостью у Краснорутских тоже всё в порядке — все квартиры тянут примерно на 120 млн рублей. Все дома в лучших локациях Москвы: в Тверском районе, на Соколе и в Хорошёво-Мневниках.

