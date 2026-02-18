Отель на час с видом на СБУ? Как хозяин «Подушкина» сочувствует Украине и глумится над патриотами

Если посмотреть запрещённые соцсети, то складывается впечатление, что Юрий Краснорутский до сих пор владеет и управляет «Подушкиным» — он дублирует у себя все акции в отелях. Однако в базах ЕГРЮЛ этой информации нет. Ещё в нулевых годах коммерсант отписал всё жене и двум деловым партнёрам. Формально с тех пор он не имеет отношения к бренду. Сейчас на Краснорутском лишь ИП в сфере гостиничной деятельности.