«Дробовик, патроны и противогаз»: у Конгресса США задержали вооруженного 18-летнего парня

У стен Конгресса США задержан мужчина с заряженным дробовиком. Об этом проинформировал шеф полиции Капитолия Майкл Салливан.
«Он был остановлен сотрудниками полиции Капитолия. Они приказали ему бросить оружие, он подчинился», — рассказал Салливан в беседе с журналистами.
Задержанному — 18 лет. Как подчеркнул шеф полиции, правонарушитель, вооруженный дробовиком, покинул транспортное средство и направился в сторону здания Конгресса.
Салливан также добавил, что оружие было в боевом состоянии. Помимо дробовика, у задержанного обнаружены разгрузка, патроны, а в машине — шлем и противогаз. О мотивах пока не сообщается.
До этого в США был задержан мужчина с телами двух детей и тремя черепами. Кроме этого, в Штатах также был задержан мужчину, расхищавший чужие могилы. По версии следствия, задержанный торговал останками в Интернете.