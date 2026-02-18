Ричмонд
«Дробовик, патроны и противогаз»: у Конгресса США задержали вооруженного 18-летнего парня

Возле Конгресса США задержали мужчину с заряженным дробовиком.

Источник: Комсомольская правда

У стен Конгресса США задержан мужчина с заряженным дробовиком. Об этом проинформировал шеф полиции Капитолия Майкл Салливан.

«Он был остановлен сотрудниками полиции Капитолия. Они приказали ему бросить оружие, он подчинился», — рассказал Салливан в беседе с журналистами.

Задержанному — 18 лет. Как подчеркнул шеф полиции, правонарушитель, вооруженный дробовиком, покинул транспортное средство и направился в сторону здания Конгресса.

Салливан также добавил, что оружие было в боевом состоянии. Помимо дробовика, у задержанного обнаружены разгрузка, патроны, а в машине — шлем и противогаз. О мотивах пока не сообщается.

До этого в США был задержан мужчина с телами двух детей и тремя черепами. Кроме этого, в Штатах также был задержан мужчину, расхищавший чужие могилы. По версии следствия, задержанный торговал останками в Интернете.

