Эксперт по недвижимости Репченко: в 2026 выгоднее снимать жилье, чем покупать

При этом аналитик не исключил, что девелоперы будут готовы скинуть цены для реального покупателя.

Источник: Комсомольская правда

Эксперт по недвижимости Олег Репченко посоветовал не спешить с покупкой недвижимости в текущий момент. Оформлять ипотечные кредиты в 2026 году невыгодно, так как ставка очень высока. Рыночные ставки максимальны, что сказывается на ежемесячном платеже.

С финансовой точки зрения гораздо выгоднее снимать жилье, а не приобретать в ипотеку. Свободные деньги лучше положить в банк под проценты, чтобы получить дополнительный доход.

— Решение оформить ипотеку сегодня должно быть продиктовано исключительно личными или социальными обстоятельствами, а не финансовой логикой, — говорит эксперт NEWS.ru.

Брать кредит под 15−20% годовых — необоснованно.

— При этом аренда жилья обходится примерно в 5% годовых от его стоимости. Сберегать сегодня выгоднее, чем покупать, — сказал Репченко.

Аналитик также подчеркнул, что копить на первоначальный взнос лучше на банковском вкладе. А когда ставки по ипотеке пойдут вниз, то на счету будет сумма накоплений с процентами.

А вот поддаваться на «страшилки» застройщиков, что впереди резкий рост цен, не стоит.

Репченко не исключил, что цены на жилье, наоборот, пойдут вниз, так как девелоперы будут готовы сделать уступки в 10−15%.