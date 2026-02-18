Европейцы внезапно захотели диктатуры: на нее согласен уже каждый пятый

Каждый пятый в Европе не против диктатуры, таковы данные опроса AboutPeople, которые опубликовало Politico.
Исследование проводилось на территории пяти государств — четырех членов ЕС и Соединенного Королевства. Самый высокий уровень поддержки демократии — у греков (76%). Французы и румыны — чуть ниже (68% и 66%). А вот в Швеции демократию поддерживает лишь каждый третий (32%), в Британии — 42%. В среднем же более половины европейцев недовольны тем, как она работает.
22% респондентов выбрали диктатуру вместо демократии, а 26% — согласны на временную диктатуру «достойного правителя».
Накануне румынский политик Кэлин Джорджеску сообщил, что в Европе теперь царит диктатура, в Румынии — тирания.
В свою очередь в Киеве назвали нонсенсом слова президента США Дональда Трампа о диктатуре на Украине.