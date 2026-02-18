С 23 февраля курс доллара начнёт снижаться. Каких событий ждут на рынке и что будет с рублём

На этой неделе геополитический фактор для рубля выходит на первый план, перевешивая даже стандартную статистику. В понедельник, 23 февраля, в Брюсселе пройдёт заседание Совета ЕС по иностранным делам, куда приглашён гендиректор Совета мира, созданного Дональдом Трампом, Николай Младенов. Там будут обсуждать ситуацию в Газе и возможный вклад Европы в мирный план. Для нас это важный сигнал: механизмы диалога с участием американской стороны отлаживаются, и это создаёт позитивный фон для ожиданий по более чувствительным для нас темам. Так охарактеризовал обстановку на рынке управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.