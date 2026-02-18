С 23 февраля курс доллара начнёт снижаться. Каких событий ждут на рынке и что будет с рублём

Какие факторы повлияют на курс рубля с 23 февраля.
На валютном рынке сохраняются предпосылки для более крепкого рубля. На стороне российской валюты по-прежнему выступают высокая реальная доходность облигаций, относительно высокие цены на нефть (котировки Brent прибавляют около 10%) в сочетании с устойчивым дисконтом в ценах на нефть Urals по отношению к Brent. Предложение валюты со стороны регулятора (в объёме 16,5 млрд рублей в счет операций Минфина по бюджетному правилу и зеркальных операций по расходам ФНБ) также оказывает поддержку российскому рублю. Кроме того, официальные каникулы в Китае в связи с празднованием Нового года по лунному календарю обусловили некоторое сокращение спроса на валюту (китайские юани) со стороны импортёров. Об этом рассказал аналитик «Цифра брокер» Александр Дудников.
— Перечисленные факторы останутся в силе и на следующей неделе, когда к ним еще прибавится фактор приближающейся даты единого налогового платежа, который экспортёрам надо будет оплатить не позднее понедельника, 2 марта 2026 года. Перечисленные выше факторы продолжат оказывать поддержку рублю и на следующей неделе, когда рубль может проверить на прочность нижние границы сложившихся в последние дни диапазонов валютных курсов: 10,8−11,2 рубля за один китайский юань, 75−78 рублей за доллар США и 88−92 рубля за один евро, — отметил Александр Дудников.
Каких событий ожидают на рынке 23 и 25 февраля.
На этой неделе геополитический фактор для рубля выходит на первый план, перевешивая даже стандартную статистику. В понедельник, 23 февраля, в Брюсселе пройдёт заседание Совета ЕС по иностранным делам, куда приглашён гендиректор Совета мира, созданного Дональдом Трампом, Николай Младенов. Там будут обсуждать ситуацию в Газе и возможный вклад Европы в мирный план. Для нас это важный сигнал: механизмы диалога с участием американской стороны отлаживаются, и это создаёт позитивный фон для ожиданий по более чувствительным для нас темам. Так охарактеризовал обстановку на рынке управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.
Для внутренних макроданных, по его словам, важна среда, 25 февраля. Росстат опубликует данные по промпроизводству за первый месяц 2026 года. По прогнозам, ожидается рост на 3,7% год к году. И если реальный показатель совпадёт с этим прогнозом, это будет позитивный сигнал для всего рынка, в том числе — и валютного.
— Если сложить все факторы с началом налогового периода, можно ожидать доллар в диапазоне 76−79 рублей, но при позитивных сигналах из Европы он может закрепиться ближе к нижней границе, — заключил Денис Астафьев.
Чем интересен календарь событий валютного рынка с 23 февраля.
На следующей неделе календарь событий для рубля складывается довольно интересно. В понедельник, 23 февраля, у нас двойной выходной — и в России, и в Китае. Это значит, что торги будут вялыми, ликвидности мало, а следовательно, даже небольшие объёмы сделок смогут заметно двигать котировки. Обычно в таких условиях рубль чувствует себя спокойно. Такое мнение высказал основатель «Школы Практического Инвестирования» Фёдор Сидоров.
— Из внешнего фона выделю статистику из США и еврозоны. Во вторник выйдут индексы доверия потребителей в США, а в пятницу — индексы цен производителей (PPI). Сильные данные по Америке могут укрепить доллар в мире, но на нашу валюту это повлияет лишь опосредованно. Гораздо важнее для нас инфляционные цифры из Европы в среду. Если инфляция в ЕС окажется выше прогнозов, это поддержит евро, а за ним может подтянуться и рубль в паре с долларом, — добавил Фёдор Сидоров.
В России, по его словам, как раз на эти дни придётся пик налоговых выплат, экспортёры будут продавать валюту. В сочетании с выходными в Китае и позитивными ожиданиями по промпроизводству это создаёт для рубля поддерживающий фон. Доллар, скорее всего, останется вблизи текущих уровней 76−79 рублей, евро — 90−93. Если данные по промпроизводству удивят в лучшую сторону, не исключён и краткосрочный уход доллара ниже 76.