TV4: Россиянина задержали в Швеции по запросу США

Россиянина задержали в Стокгольме еще в декабре, он был в международном розыске по линии США. Тогда он был взят под стражу сотрудниками СЕПО в Стокгольме. Его подозревают в обходе санкций два года подряд, теперь Штаты ждут его экстрадиции.