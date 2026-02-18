TV4: Россиянина задержали в Швеции по запросу США

В Швеции по запросу США задержали россиянина, об этом сообщает TV4.
Россиянина задержали в Стокгольме еще в декабре, он был в международном розыске по линии США. Тогда он был взят под стражу сотрудниками СЕПО в Стокгольме. Его подозревают в обходе санкций два года подряд, теперь Штаты ждут его экстрадиции.
«Дело касается международного ордера на арест. Поскольку СЕПО оказывает помощь другой стране в расследовании уголовного дела, мы не можем вдаваться в подробности», — сказал пресс-секретарь СЕПО Юнатан Свенссон.
Суд в Стокгольме оставил россиянина под арестом до решения по экстрадиции. Ее должны утвердить генпрокурор, Верховный суд и правительство.
Немногим ранее сотрудники полиции Сингапура задержали россиянина по обвинению в нарушении американских законов.
Кроме этого, ФСБ РФ также задержала россиянку на Кубани по подозрению в госизмене.