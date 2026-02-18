Роспотребнадзор назвал самый распространенный путь передачи оспы обезьян

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Наиболее распространенным путем передачи оспы обезьян является тесный физический контакт с человеком, у которого есть симптомы заболевания, рассказали журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее межрегиональное управление Роспотребнадзора сообщило, что два лабораторно подтвержденных случая заболевания оспой обезьян выявлено в Петербурге у граждан, вернувшихся из Таиланда. Заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, их состояние удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует. В начале февраля в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили три пациента с оспой обезьян, двух уже выписали.
«Эпицентром распространения заболевания остается Африка. За последние 12 месяцев, по данным наблюдений, зарегистрировано более 50,8 тысячи случаев, большинство — в Демократической Республике Конго, Уганде и Сьерра-Леоне… Наиболее распространенный путь передачи — тесный физический контакт с человеком, у которого есть симптомы заболевания», — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что заражение возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека и предметами, контаминированными биологическими жидкостями больного человека.
«Для профилактики заболевания необходимо тщательно соблюдать правила личной гигиены. При контактах с людьми, прибывшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания, и ощущающими недомогание, необходимо следовать базовым профилактическим правилам — пользоваться маской и соблюдать гигиену рук», — заключили в ведомстве.